El Barça ata a la perla egipcia Hamza Abdelkarim hasta 2029

El jugador egipcio Hamza Abdelkarim saluda a la afición tras el partido del Grupo G del Mundial 2026 entre Nueva Zelanda y Egipto disputado en el BC Place de Vancouver (Canadá) - Europa Press/Contacto/Mohamed Gamal Tageldin/Jna P

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado este martes que ha ejercido la opción de compra que tenía sobre el delantero egipcio Hamza Abdelkarim, que tras una gran campaña en el Juvenil A continuará vinculado al club blaugrana hasta el 30 de junio de 2029 tras firmar por tres temporadas más.

"El FC Barcelona ha comunicado al Al Ahly que ejerce la opción de compra que tenía por el jugador Hamza Abdelkarim. El delantero egipcio se incorpora definitivamente al club, con el que firmará por las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029", señaló la entidad blaugrana en un comunicado.

Con este movimiento, el Barça consolida la incorporación de una de las apuestas jóvenes que llegaron durante el mercado de invierno y que ya dejó una rápida adaptación en el tramo final del curso dentro de la estructura formativa azulgrana.

Abdelkarim, de 18 años, se encuentra actualmente concentrado con la selección de Egipto disputando el Mundial y ya ha participado en los dos encuentros jugados ante Bélgica y Nueva Zelanda.

El atacante se incorporó al club catalán durante la segunda mitad de la temporada y, una vez completados los trámites administrativos, pasó a competir con el Juvenil A, donde tuvo un impacto inmediato.

Su debut oficial llegó el pasado 8 de marzo con un gol en el empate ante el Huesca (2-2) y cerró su participación liguera con seis tantos en nueve encuentros, incluidos tres goles en la goleada frente al Montecarlo (9-0) el día en que el conjunto azulgrana conquistó el título de División de Honor.

Además, el joven delantero también disputó dos partidos de Copa del Rey juvenil, competición en la que el Barça alcanzó el subcampeonato, antes de que el club decidiera ejecutar definitivamente su incorporación procedente del Al Ahly.