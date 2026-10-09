El Barça busca sin Raphinha y ante el Getafe el mejor arranque

Archivo - Dani Olmo, durante el partido de LaLiga EA Sports entre el FC Barcelona y el Getafe CF - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este sábado al Getafe CF en el Spotify Camp Nou (18.30 horas) en la octava jornada de LaLiga EA Sports, en el reencuentro con la competición doméstica tras veinte días de parón internacional marcado por la baja de Raphinha, víctima del popularmente conocido como 'virus FIFA', y con el objetivo para el equipo catalán de firmar un pleno de ocho victorias que iguale el mejor inicio histórico del club en el campeonato.

El atacante brasileño, actual 'Pichichi' del torneo con 12 tantos, ha quedado descartado tras sufrir molestias en el muslo derecho durante un amistoso con su selección ante Australia. El técnico blaugrana, Hansi Flick, ha confirmado en rueda de prensa que el extremo no estará disponible ni para este duelo ni para el choque de Liga de Campeones ante el Galatasaray, avanzando a Gabriel Jesus como la principal alternativa para ocupar la referencia ofensiva.

A pesar de este contratiempo en el frente de ataque, el cuadro 'culer' llega instalado en el liderato, en solitario con 21 puntos sobre 21 posibles y una efectividad realizadora de 31 goles a favor por siete en contra en las siete jornadas disputadas. La jornada tendrá además un componente emotivo previo con el saque de honor a cargo del recién retirado Pedro Rodríguez 'Pedrito', quien se despidió este viernes del fútbol profesional y ha aceptado la invitación formal del presidente blaugrana, Joan Laporta.

En el plano individual, el duelo puede deparar varios hitos estadísticos en la plantilla local. Jules Koundé superará a Éric Abidal como el futbolista francés con más partidos en la historia del club si salta al césped (llegaría a 194), mientras que el canterano Gerard Martín alcanzará la cifra de cien encuentros oficiales con el primer equipo.

Pero, por contra, además de Raphinha, Flick mantiene las bajas del central danés Andreas Christensen y del extremo sueco Roony Bardghji, mientras que el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong encara la fase final de su puesta a punto con la previsión de reaparecer en la siguiente jornada frente al Real Betis, pero todavía no está a punto para recibir al 'Geta' pese a entrenar ya con sus compañeros.

Por su parte, el Getafe CF afronta el reto situado en la undécima posición con ocho puntos, sostenido en un bloque sólido que únicamente ha encajado siete tantos en lo que va de curso, aunque con un balance anotador de cuatro goles marcados. Su entrenador, José Bordalás, que cumplirá 868 partidos en los banquillos, recupera tras sanción a Mario Martín en la medular, mientras mantiene las bajas por lesión de Christantus Uche y Juanmi Jiménez, además de la duda de Martín Satriano por una inflamación articular.

El técnico alicantino ha destacado el "grandísimo nivel" de un rival que considera en "uno de los mejores estados de forma de Europa", reclamando a sus futbolistas una actuación "sin complejos" y libre de pérdidas en zonas comprometidas. Los 'azulones' buscarán romper la dinámica histórica en el feudo barcelonista, donde no han ganado en sus 21 visitas oficiales (17 triunfos locales y cuatro empates) y acumulan cuatro enfrentamientos seguidos sin ver portería en la Ciudad Condal.

El balance global de 42 enfrentamientos directos entre ambos clubes arroja 29 victorias para el Barça, 10 empates y 3 triunfos getafenses. De este modo, el Spotify Camp Nou examina la capacidad del líder invicto para sobreponerse a las secuelas del parón de selecciones y mantener la solidez defensiva y realizadora mostrada en este arranque liguero ante la exigencia táctica del bloque de Bordalás.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Martín, Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Gordon; y Gabriel Jesus.

GETAFE CF: Soria; Andrés García, Djené, Gudelj, Romero, Mojica; Mangala, Mario Martín, Terrats; Azón y Enes Ünal.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C. Extremeño).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 18.30/DAZN LaLiga.