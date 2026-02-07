El Barça desarma al Mallorca y sigue luciendo liderato

Robert Lewandowski celebra un gol con el FC Barcelona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha derrotado este sábado por un amplio 3-0 al RCD Mallorca en la jornada 23 de LaLiga EA Sports, con goles de Robert Lewandowski, de Lamine Yamal y de Marc Bernal, y ha lucido su condición de líder del campeonato para, además, añadir presión al perseguidor Real Madrid.

En el Spotify Camp Nou, el inicio fue espeso y de hecho la primera ocasión llegó del bando visitante en el 17', un pase hacia Jan Virgili tras colarse en la zaga del Barça y enviar raso a Vedat Muriqi, quien remató forzado estirándose y el esférico salió muy cerca del poste. Poco más tarde, Virgili incordió al portero Joan Garcia con un derechazo.

La réplica blaugrana corrió a cargo, sobre todo, de Marcus Rashford. Suyo fue un derechazo peligrósisimo desde fuera del área en el minuto 26 y que se marchó en el bote junto a la cepa del poste, y suyo también fue otro derechazo similar en el 29' y que fraguó el 1-0, pues David López despejó de cabeza, la pelota rebotó en Dani Olmo y apareció Lewandowski.

El polaco, depredador del área, domó rápidamente ese balón suelto y se perfiló para marcar a bocajarro en el área pequeña. En el tiempo de descuento, los locales rozaron el 2-0 cuando Rashford ejecutó una falta lejana, el portero rival Leo Román repelió con su puño y Jules Koundé remató ese rechace; enfrente de la portería, Lamine Yamal no lo empujó.

Pero sin lamentarse por la ocasión enviada al limbo, los pupilos de Hansi Flick volvieron del descanso con mayor ímpetu y lo demostró Lamine con una arrancada marca de la casa en el costado derecho del área, yendo hacia dentro y siendo entorpecido por Johan Mojica; no obstante, ni el árbitro de campo ni los del VAR apreciaron que era punible como penalti.

Subió la intensidad culé y en el minuto 57 estrelló Marc Casadó en el larguero una volea con el pie diestro, desviado el balón en el aire por David López. Acto seguido, Dani Olmo y Fermín López pusieron en apuros a Leo Román con dos disparos potentes, el primero desde lejos y el segundo desde cerca, respondiendo con dos aciertos el guardameta del Mallorca.

Pese a ello, el conjunto balear aguantó poco más y en el 61' encajó el 2-0; al saque de un córner, Lamine recibió el balón fuera del área y realizó un amago con la cadera hasta perfilarse y efectuar un zurdazo con efecto, que pilló a Leo Román a contrapié y que entró abajo junto a un palo. Aunque Jagoba Arrasate hizo sustituciones, apenas sirvieron.

El dominio blaugrana se mantuvo en muchas facetas y la sentencia del 3-0 se firmó en el 83', un contragolpe lanzado por Casadó para que Marc Bernal recibiese la pelota, llegase raudo al área bermellona, sentase a Pablo Maffeo con su recorte y definiese con un tiro raso delante de Leo Román y salvando la llegada desde atrás de Omar Mascarell.

Sin sustos desde ese momento hasta el pitido definitivo del árbitro Alejandro Quintero González, el equipo barcelonés certificó otro triunfo en casa y se situó con 58 puntos en la cumbre de Primera División. Por su parte, el Mallorca constató su inicio de 2026 repleto de altibajos y se quedó con 24 puntos, mirando de reojo hacia la zona de descenso.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 3 - RCD MALLORCA, 0 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; Casadó, Fermín López (Marqués, min.84); Lamine Yamal (Bardghji, min.78), Olmo (Bernal, min.67), Rashford (Ferran Torres, min.67); y Lewandowski (Cancelo, min.78).

RCD MALLORCA: Leo Román; Maffeo, David López, Valjent, Mojica; Samu Costa (Morlanes, min.77), Mascarell; Morey (Antonio Sánchez, min.62), Torre (Darder, min.62), Virgili (Mateo Joseph, min.62); y Muriqi (Llabrés, min.77).

--GOLES:

1-0, min.29: Lewandowski.

2-0, min.61: Lamine Yamal.

3-0, min.83: Bernal.

--ÁRBITRO: Quintero González (C. Andaluz). Sin amonestados.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou, 44.301 espectadores.