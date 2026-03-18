Barça Femení - FC Badalona Women - FCB

El Barça elimina al Badalona por abrasión y llega a la final de Copa

Las favoritas cumplieron (4-1) en la vuelta de semifinales en casa y sacaron billete para Gran Canaria

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El Barça Femení venció (4-1) al FC Badalona Women este miércoles en la vuelta de semifinales de la Copa de la Reina celebrada en el Estadi Johan Cruyff, para citarse con el Atlético de Madrid en la final que se disputará en el Estadio de Gran Canaria el 16 de mayo.

Las campeonas de defensoras, también de siete de las últimas nueve Copas, no fallaron a la lucha por el título vía abrasión. El Barça desgastó el bloque bajo de sus vecinas, infranqueable en la ida (0-0), con un primer tanto de Alexia Putellas antes del descanso y el golpe definitivo en la última media hora.

Las de Pere Romeu volvieron a encontrarse a un rival difícil de desbordar, a pesar de que el técnico azulgrana alineó mucha pólvora, con cuatro delanteras. Al otro lado, Marc Ballester supo contrarrestar ese potencial con su once, y el Barça tuvo sus ocasiones, pero ni tantas ni tan claras como su arsenal prometía.

Y eso que las locales lo intentaron desde inicio, con Salma Paralluelo y una Vicky López que fue quien más cerca estuvo del gol. A la media hora, Alexia Putellas llegó a ver puerta, pero el tanto no subió por un ajustado fuera de juego. El Barça se estancó entonces y el Badalona, en busca de seguir haciendo historia y llegar al último escalón, empezó a tener buenas llegadas.

Irina Uribe y Elena Julve probaron a Gemma Font, mientras que la meta del Badalona, tras el recital de María López Valenzuela en la ida, la cerró bien Carla Abdón hasta la última del primer tiempo. Ahí, nada pudo hacer tras un saque de banda y un centro casi desde el córner de Patri Guijarro que Putellas mandó a la red (1-0).

Tras el paso por vestuarios, el Barça no se acomodó en la mínima renta y apretó en busca de la sentencia, lo cual mantuvo además muy lejos de la meta rival al Badalona. Las recuperaciones visitantes dejaron de tener profundidad y la insistencia local se tradujo en goles, después de los intentos de Caroline Graham Hansen o una Vicky que, en un centro, provocó el penalti por mano que supuso el 2-0.

Después de la revisión en la pantalla, Putellas convirtió su doblete y, siete minutos después, Kika Nazareth hizo el 3-0 recién entrada. El Barça dosificó y ató su billete a Gran Canaria a pesar de que el Badalona se despidió con la cabeza alta, con el 3-1 de Lice Chamorro, quien tuvo incluso el doblete en otro mano a mano antes de la sentencia de Ewa Pajor en el minuto 87.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA FEMENÍ, 4 - FC BADALONA WOMEN, 1. (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

BARÇA FEMENÍ: Gemma; Ona Battle, Aïcha, Marta, Patri, Alexia (Sydney, min.72), Vicky, Pina (Serrajordi, min.64), Pajor (Fenger, min.88), Graham (Nazareth, min.63) y Paralluelo (Brugts, min.64).

FC BADALONA WOMEN: Carla Abdón; Pinillos, Ana González, Sonia Majarín, Barclays (Meya, min.82); Navarro (Junge-Pedersen, min.65), Llompart, Banini (Kullashi, min.76), Paula Sánchez (Chamorro, descanso), Uribe (Jankovska, min.77) y Julve.

--GOLES:

1 - 0, min.45, Putellas.

2 - 0, min.62, Putellas (penalti).

3 - 0, min.67, Nazareth.

3 - 1, min.80, Chamorro.

4 - 1, min.87, Pajor.

--ÁRBITRA: Trujillano Gallardo (C. Andaluz). Amonestó a Serrajordi (min.76) por parte del Barça. Y a Pinillos (min.44) en el Badalona.

--ESTADIO: Estadi Johan Cruyff.