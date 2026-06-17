El Barça insta a LaLiga, RFEF y CTA a actuar contra Florentino Pérez por sus declaraciones del 'caso Negreira'

Archivo - El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, a su salida a la Ciutat de la Justicia, a 12 de diciembre de 2025, en Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado este miércoles por la tarde que ha remitido una carta formal a LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Comité Técnico de Árbitros (CTA) para reclamar actuaciones contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, al considerar que sus declaraciones públicas sobre el denominado 'caso Negreira' perjudican la imagen del club, del campeonato, del colectivo arbitral y del propio fútbol español.

"El presidente del FC Barcelona, Rafael Yuste y Abel, ha dirigido hoy una carta formal a los presidentes de LaLiga, Javier Tebas; de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; y del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Francisco Soto, en relación con las declaraciones efectuadas por el presidente del Real Madrid CF, Florentino Pérez, en diversas apariciones públicas los días 12 y 13 de mayo", explicó el club en un comunicado.

El club blaugrana detalla que su presidente interino se ha dirigido formalmente al presidente de LaLiga, Javier Tebas; al de la RFEF, Rafael Louzán; y al máximo responsable del CTA, Francisco Soto, a raíz de las manifestaciones realizadas por el dirigente madridista durante una rueda de prensa el pasado 12 de mayo y en una entrevista concedida al día siguiente.

Según sostiene la entidad catalana, aquellas declaraciones "además de falsas, atentan gravemente contra la honorabilidad y la imagen de la competición de Liga en Primera División, así como contra el estamento arbitral en su totalidad", y considera además que dañan "la reputación y la credibilidad del fútbol profesional español".

Por ello, el FC Barcelona instó a los organismos implicados a adoptar medidas en defensa institucional del campeonato y del arbitraje. "El club urge a los coorganizadores de la competición y a los árbitros para que defiendan la reputación de sus organismos, igual que el club ha hecho recientemente con la interposición de la demanda de conciliación", señaló.

En este sentido, la entidad blaugrana pidió expresamente que, dentro de sus respectivas competencias, se impulsen "las medidas asociativas y judiciales oportunas contra el Sr. Pérez" para preservar "la honorabilidad, integridad y prestigio de las instituciones que representan y de las competiciones que organizan".

Este nuevo movimiento se produce apenas unos días después de que el Barça activara ya la vía previa a una posible ofensiva penal contra el presidente del Real Madrid. El pasado 12 de junio, el club anunció la presentación de una demanda de conciliación previa a la interposición de una querella por un presunto delito de calumnias del artículo 205 del Código Penal, con el objetivo de reclamar una retractación formal por parte del dirigente madridista.

Entonces, el club argumentó que determinadas afirmaciones de Florentino Pérez habían sido realizadas "con conocimiento de su falsedad" y resultaban "calumniosas y ofensivas" para la imagen y reputación del Barça, advirtiendo además de que, si esa demanda de conciliación no prosperaba, presentaría la correspondiente querella criminal.

El origen del conflicto se encuentra en las reiteradas manifestaciones del presidente del Real Madrid sobre el denominado 'caso Negreira'. En una comparecencia pública celebrada el pasado mes de mayo, Pérez calificó el asunto como "el mayor escándalo de la historia del fútbol", habló de un supuesto "caso de corrupción" y anunció la elaboración de un dossier para trasladarlo a la UEFA con el objetivo de promover actuaciones en el ámbito deportivo.

De hecho, este mismo miércoles el Real Madrid dio un paso adicional y comunicó oficialmente que ha solicitado a la UEFA la reapertura "inmediata" del expediente disciplinario abierto al FC Barcelona por este asunto, al considerar que existen elementos suficientes para reclamar una respuesta "firme, ejemplar e inmediata" en defensa de la integridad de las competiciones.

Con esta nueva carta dirigida a LaLiga, la RFEF y el CTA, el FC Barcelona eleva el conflicto más allá del enfrentamiento directo con el Real Madrid y busca involucrar institucionalmente a los organismos que organizan y supervisan el fútbol español para que reaccionen frente a unas declaraciones que considera lesivas para el club y para el conjunto del sistema competitivo.