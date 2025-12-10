Un Barça con el 'modo remontada' alerta

Los futbolistas del FC Barcelona celebrando un gol en el duelo frente al Real Betis Balompié - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona logró este martes una nueva remontada, la cuarta consecutiva y la séptima de la temporada, tras derrotar al Eintracht alemán por 2-1, en una nueva muestra de que el equipo de Hansi Flick sabe reponerse a las desventajas, clave para su gran momento con seis victorias en los últimos siete partidos.

Los dos cabezazos de Jules Koundé permitieron al Barça remontar el gol inicial de Ansgar Knauff y sumar tres puntos muy importantes en el regreso de la Champions al Spotify Camp Nou. El equipo blaugrana no empezó bien el encuentro, pero por cuarto choque consecutivo consiguió darle la vuelta al marcador, en una tónica que se está convirtiendo en habitual en Can Barça.

El conjunto de Hansi Flick suele arrancar los partidos frío, sin demasiado ritmo y concediendo ocasiones claras en los inicios de los encuentros. Muestra de ello es el tanto que marcó en el primer minuto Pablo Ibáñez para el Deportivo Alavés, en un partido liguero que terminó 3-1 gracias al doblete de Dani Olmo y al gol de Lamine Yamal, que sellaron la primera remontada de esta racha.

Ese sería el cuarto choque en LaLiga EA Sports en el que el Barça conseguiría la victoria tras haber encajado el primer tanto, después de haber remontado también frente al Levante UD (2-3), con la victoria más allá el minuto 90, al Real Oviedo (1-3) y a la Real Sociedad (2-1).

Las remontadas tampoco han sido ajenas contra equipos de mayor entidad como el Atlético de Madrid, al que derrotó la semana pasada por 3-1. Los del 'Cholo' Simeone se adelantaron en el marcador tras un gol de Álex Baena en el minuto 19, pero entonces aparecieron Raphinha y Pedri, quienes fueron los encargados de liderar la reacción 'culer' para obtener un triunfo muy importante.

La mayoría de estas reacciones han llegado como locales, pero el equipo de Hansi Flick también es capaz de lograrlas a domicilio, con el ejemplo del choque del pasado sábado en el Estadio de la Cartuja frente al Real Betis Balompié.

Da la sensación que los futbolistas blaugranas necesitan recibir un gol inicial para meterse de lleno en el partido. En este caso fue otro tempranero tanto, de Antony en el minuto seis, el que despertó un vendaval visitante liderado por Ferran Torres, autor de tres de los cuatro goles en menos de media hora. Mientras que en la última remontada frente al Eintracht costó más, pero tres minutos mágicos derribaron la muralla alemana.

Koundé fue el gran héroe de la noche, como ya sucedió en última final de la Copa del Rey frente al Real Madrid. El futbolista francés apareció en el minuto 116 para soltar un latigazo y poner el 3-2 en el marcador, dándole la vuelta al encuentro después de que Aurélien Tchouaméni hubiese puesto por delante al conjunto blanco en el minuto 77.

Precisamente el Real Madrid es el equipo que más remontadas ha sufrido por parte del Barça de Flick. La primera llegó en la final de la Supercopa de España (5-2), con la segunda en la Copa del Rey y la última en el encuentro de LaLiga EA Sports disputado en el Estadi Olímpic Lluis Companys, donde el equipo blaugrana le dio la vuelta a los dos goles iniciales de Kylian Mbappé y acabó venciendo por 4-3.

Este triunfo fue decisivo para la consecución del título liguero, al igual que la victoria (2-4) frente al Atlético de Madrid tras ir 2-0 abajo en el minuto 70. Esta fue una de las nueve remontadas del curso pasado, por las siete que acumula esta temporada. En total, 16 de las 60 victorias del Barça de Flick han llegado con remontadas, un 27 por ciento que demuestra que el equipo 'culer' vive abonado a ese carácter.

SÓLO RAYO Y PSG SE REHICIERON A UN GOL INICIAL BLAUGRANA

Aunque más sorprendente es el dato de que únicamente ha tropezado en cuatro partidos en los que ha empezado perdiendo. Dos de ellos en la Liga de Campeones, ante el Brujas (3-3), donde fue capaz de responder en tres ocasiones a los goles rivales, y el Chelsea (3-0), que han lastrado el rendimiento del equipo de Hansi Flick en Europa. Mientras que en la Liga no fueron capaces de remontar, y perdieron, ante el Real Madrid (2-1) y el Sevilla (4-1).

Esta gran capacidad para remontar los partidos tiene muy satisfecho al técnico alemán, como explicó en la rueda de prensa posterior al duelo frente al Eintracht. "Habla de nuestra mentalidad, de nuestra actitud, de lo competitivos que somos, nunca nos rendimos, y esto es realmente bueno", explicó, aunque reconoció que sería una "situación mejor" empezar los partidos por delante en el marcador.

Porque en los 11 encuentros que su equipo ha marcado el primer gol del partido, ha terminado logrando nueve victorias, cediendo únicamente un empate en LaLiga EA Sports frente al Rayo Vallecano (1-1) y una derrota en Champions ante el Paris Saint-Germain tras un gol de Gonçalo Ramos en el tiempo añadido.

Durante esta racha de remontadas, el Barça ha vuelto a mostrar su mejor versión, jugando a un muy buen nivel como en la segunda parte frente al Atlético de Madrid. Sin embargo, la debilidad defensiva sigue presente con goles en contra en prácticamente todos los partidos, por lo que el conjunto blaugrana tiene aún margen de mejora si quiere repetir e incluso mejorar los éxitos del curso pasado.