El Barça quiere atar el título ante el Celta

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barça recibe este miércoles al Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou (21.30 horas) en la jornada 33 de LaLiga EA Sports, en una jornada intersemanal que por un cambio de fechas se jugará antes que la número 32 del siguiente fin de semana, y en la que el Barça intentará amarrar la competición liguera ante un Celta que, como los blaugranas, se ha despedio de Europa y quiere reflotar a nivel doméstico.

Los blaugranas son líderes con 6 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, tras la victoria madridista contra el Deportivo Alavés, y su deseo es recuperar los nueve de renta a falta de 18 por jugarse, con el Clásico del Spotify Camp Nou de por medio. Falta todavía Liga, sí, pero ganar al Celta acercaría algo más a los 'culers' al alirón.

Metidos de lleno en el tramo final y decisivo de la competición, el Celta se presenta en Barcelona desanimado por la dura eliminación en la Liga Europa. Sensación similar a la que sintió el Barça al decir adiós a la Champions en cuartos, en una eliminatoria ajustada y polémica ante el Atlético de Madrid. Ambos, de vuelta a la Liga, quieren ganar y levantar esos ánimos.

El precedente de la primera vuelta refuerza el optimismo blaugrana, aunque también invita a la cautela. El Barça se impuso por 2-4 en el Abanca Balaídos en un partido exigente, en el que tuvo que adelantarse hasta en tres ocasiones antes de sentenciar gracias al 'hat-trick' de Robert Lewandowski. Un aviso de que el conjunto gallego compite y obliga a sostener el ritmo durante los 90 minutos.

De hecho, el Celta ha sido uno de los rivales más incómodos en los últimos años para los blaugranas, pese a que en Barcelona el balance reciente es favorable. Los cuatro últimos enfrentamientos ligueros en el feudo azulgrana acabaron con victoria local, pero tres de ellos por la mínima (4-3, 3-2 y 1-0), lo que dibuja un duelo habitualmente abierto y con alternativas.

El equipo de Hansi Flick, que no podrá contar con Andreas Christensen, Marc Bernal ni Raphinha por lesión, se aferra a su fortaleza en casa, donde ha firmado un pleno de victorias en LaLiga esta temporada. Un factor que le convierte en claro favorito para dar otro paso hacia el título, apoyado en la solidez colectiva y en el empuje de su afición.

Enfrente estará un Celta que llega sexto con 44 puntos y firmando la mejor temporada de su historia a domicilio, con 27 puntos sumados en 15 salidas y solo dos derrotas lejos de Balaídos. Un rendimiento que le permite soñar con Europa vía Liga y que le da argumentos para intentar asaltar un estadio en el que nadie ha puntuado este curso.

El conjunto dirigido por Claudio Giráldez, sin embargo, deberá recomponerse tras su dura eliminación en los cuartos de final de la Liga Europa frente al Friburgo (6-1 en el global), además de lidiar con problemas en defensa por la ausencia de Carl Starfelt, baja por lumbalgia y todavía sin poder entrenarse con el grupo.

La falta del central sueco ha generado dudas en el eje de la zaga, donde Giráldez no ha terminado de encontrar un sustituto de garantías. Joseph Aidoo perdió crédito tras la derrota ante el Oviedo, mientras que el joven Yoel Lago, alternativa en Europa, no logró asentarse, lo que añade incertidumbre a un equipo que, aun así, ha mostrado personalidad durante toda la temporada.

Con ambos equipos obligados a levantarse tras sus decepciones continentales, el duelo en el Spotify Camp Nou se presenta como una prueba de carácter: para el Barça, un paso más hacia el título; para el Celta, la oportunidad de confirmar su crecimiento y seguir peleando por Europa.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

BARÇA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Cancelo; Pedri, de Jong; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; y Lewandowski.

CELTA: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Matías Vecino, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Pablo Durán, Ferrán Jutglà y Williot Swedberg.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C. Andaluz).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 21.30/Movistar+ LaLiga.