Barcelona pondrá césped natural al Narcís Sala antes de final de año

Archivo - Jugadores de la UE Sant Andreu celebran un gol en el Narcís Sala de Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado el proyecto ejecutivo de instalación de césped natural en el estadio Narcís Sala, donde jugará la UE Sant Andreu en la Primera RFEF, con un presupuesto de 1,8 millones de euros, con la previsión de que las obras comiencen este verano, una vez se complete la licitación por trámite de urgencia, y que estén finalizadas antes de finales de año.

Tal y como se había anunciado semanas atrás, los equipos de base de la UE Sant Andreu entrenarán durante el periodo de obras en los campos de la AISS, el Bon Pastor y Baró de Viver. El consistorio ha trabajado para garantizar que el fútbol formativo del club disponga de alternativas en la ciudad durante la ejecución de los trabajos.

Con esta actuación, la UE Sant Andreu podrá disputar sus partidos como local en el Narcís Sala con césped natural antes de final de año, cumpliendo así con la normativa de la Primera Federación en caso de permanencia o futuras exigencias de la competición.

En paralelo, el Ayuntamiento de Barcelona también ha iniciado los trámites para la instalación de césped natural en el Estadi Municipal Nou Sardenya. Antes del inicio de las obras será necesario realizar un estudio diagnóstico estructural y diversas catas en el terreno para garantizar las condiciones de seguridad exigidas.

Asimismo, el consistorio ha señalado que seguirá trabajando junto a otras instituciones para impulsar una modificación de la normativa vigente sobre el césped natural, por motivos de sostenibilidad ambiental, económica, deportiva y social, además de para ampliar los plazos de adaptación para los equipos que ascienden a Primera Federación.