Bartomeu: "El camino a la plena igualdad implica asumir que estamos lejos de lo justo"

Publicado 08/03/2019 11:09:38 CET

"Damos apoyo al parón porque la situación actual de las mujeres la sufrimos todos"

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha asegurado este viernes en la apertura de la jornada 'Barça: Femenino, plural' que tiene lugar en el Auditori 1899 del Camp Nou, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que el camino hacia la plena igualdad en el deporte implica "asumir" que actualmente se está "lejos" de lo que sería justo.

"El papel de la mujer en el Barça, el camino a la plena igualdad y reconocimiento en el club implica que asumamos en toda su dimensión y que seamos conscientes de que estamos lejos de lo que sería justo. Pero avanzamos, la apuesta por el deporte femenino no deja de crecer. Nuestra apuesta por el deporte femenino tiene una valoración altísima, en casa y en el mundo", expresó Bartomeu.

Con un club que "siempre ha sido muy sensible" a las inquietudes y evolución de la sociedad, basado en la "ética, equidad y valores humanos", Bartomeu celebró poder llevar a cabo, de nuevo, esta jornada para "hacer un ejercicio de reflexión sobre una realidad" que les "preocupa" y que les es "prioritaria". "Queremos cambiar el 'statu quo' de la mujer", subrayó.

"Esta jornada nos invita a hablar sin complejos del Barça femenino y del Barça plural. Solo tenemos dos mujeres en la Junta actualmente, pero tenemos un equipo profesional y más de 200 deportistas amateurs, un 44% de la gente que trabaja en el Barça son trabajadoras", recordó el presidente.

Además, afirmó que el club apoya la huelga de este viernes. "La situación actual de las mujeres la estamos sufriendo todos. Por ello creamos esta jornada, hacía falta escuchar, denunciar, ser autocríticos y proponer. Quiere ser un homenaje a las mujeres que lucharon y luchan actualmente para tener esta justicia social", abogó.

"Si vemos de dónde venimos, nos damos cuenta de que hay que trabajar intensamente hasta llegar a la plena equiparación. Desde Edelmira Calvetó, la primera socia, hasta la Sagi (Ana María Martínez Sagi), la primera mujer en la Junta Directiva, que hemos rescatado del olvido, se trata de rescatar a esas mujeres que lucharon", comentó el presidente.

Por su parte, la secretaria general de la Junta Directiva y presidenta del grupo Edelmira Calvetó, Maria Teixidor, abrió también la jornada asegurando que el Barça "se debe construir en femenino". "Se debe construir con deportistas que aspiran a ser reconocidas y patrocinadas en la misma medida que los hombres. Venimos a escuchar, a aprender, a formular un día de las mujeres aún mejor", manifestó.

Con un Auditori lleno, la jornada se abrió con el anuncio 'We are footballer' ('Somos futbolistas'), que reza que "el fútbol no es para chicas, tampoco para chicos, es para futbolistas". Entre los ponentes de las varias mesas redondas que colmarán la jornada estuvo Guillermo Amor, exfutbolista y actual director de relaciones institucionales del club, que explicó el 'modelo Barça'.

"Hay que confiar en lo que hacemos, si no te gusta no tiene sentido estar. Nos gusta este trabajo y creemos en nuestra idea de juego, es lo más importante. La mantenemos en la base y tiene que continuar. Es verdad que el primer equipo ha tenido alguna otra idea pero en la base se ha mantenido, como con Rijkaard al principio. Hay que creer en este sistema", comentó.

Un sistema de juego que es el mismo en el equipo masculino y en el femenino, como constataron la portera Sandra Paños y la jugadora Alexia Putellas. "La manera de alcanzar la victoria es jugando con nuestra manera, estamos confiadas e identificadas con esta manera", remarcó la guardameta.

"Yo sufría el modelo Barça en mis carnes, era imposible ganarlas. Es importante el saber interpretar el estar bien colocada, el interpretar el juego. Jugaba en el Levante, y era un equipo defensivo que intentaba aprovechar las contras. No estaba acostumbrada a jugar con los pies, a interpretar dónde está la superioridad, ser una jugadora más de campo", ahondó.

Por su parte, la delantera Alexia Putellas, mejor jugadora de Catalunya en 2015 y clave en la selección española, tiene claro que el modelo Barça es clave y celebró que el equipo femenino trabaje igual que el masculino.

"Si conseguimos hacer bien lo que se pide, hay partidos que no los puedes sacar adelante pero en el 90% de los partidos te lleves la victoria. Estamos separando el ganar y después el cómo hacerlo. Si lo pones en una misma palabra, el cómo te acercará más al ganar. Esto es único y tienes que compartirlo", advirtió.