Beatriz Álvarez expone el modelo de Liga F durante un congreso en Sao Paulo. - LIGA F

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez, ha participado en el Congreso de Fútbol Femenino organizado por la Federación Paulista de Fútbol (FPF), foro que ha reunido en Sao Paulo (Brasil) a los principales agentes del ecosistema del fútbol brasileño para mujeres.

"Su intervención puso en valor la experiencia de la competición profesional española como modelo de gestión, profesionalización y crecimiento sostenible", indicó este sábado Liga F mediante una nota de prensa.

Durante su discurso en la ponencia 'Fútbol globalizado y liderazgo internacional', Álvarez desgranó la actualidad del fútbol profesional femenino en España, así como su proceso de creación y consolidación. "Además, profundizó en los principales retos estructurales a los que se enfrenta la competición y en los proyectos estratégicos en los que trabaja actualmente", añadió el mismo comunicado oficial.

"Quiero agradecer a la Federación Paulista contar con Liga F en este congreso de tanto prestigio. El fútbol femenino vive un momento de crecimiento global y es fundamental que las competiciones compartamos experiencias y modelos de éxito", señaló Álvarez en su intervención.

"Liga F nació con una estructura clara y una visión a largo plazo, y poder explicarlo en un foro como este demuestra que el trabajo realizado en España va por buen camino y sirve de inspiración a otras competiciones. Podemos aportarles experiencia, pero también aprender de su enorme pasión", agregó la máxima mandataria de Liga F.

Igualmente destacó Álvarez la profesionalización "como eje vertebrador" del fútbol femenino, subrayando "el papel de la gobernanza, la sostenibilidad económica, la integridad de la competición y el fortalecimiento de los clubes como pilares esenciales del proyecto".

"La profesionalización no es solo una meta, es un proceso que exige estructura, coordinación y compromiso de todos los actores. Compartir este camino con federaciones como la Paulista nos permite crecer juntos y afrontar con mayor solidez los retos del futuro", afirmó Álvarez.

El congreso contó con la participación de jugadoras, entrenadoras, directivos, patrocinadores y profesionales del sector, que debatieron en distintas ponencias y mesas redondas sobre la historia, la evolución y los desafíos actuales del fútbol femenino en Brasil.

Acompañada del CEO de Liga F, Pablo Vilches, la presidenta visitó la sede de la FPF y mantuvo una reunión con su homólogo de esa entidad, Reinaldo Carneiro, con el vicepresidente Mauro Silva y con la directora de Fútbol Femenino, Kin Saito.

"Tras la visita previa de la FPF a la sede de Liga F y el compromiso adquirido de asistir a este encuentro, ambas entidades reforzaron la excelente sintonía y su voluntad de avanzar en una colaboración estratégica conjunta orientada al crecimiento y consolidación del fútbol femenino", recalcó Liga F en su comunicado de prensa.

"Abordaron el inicio de un marco de cooperación institucional, con el objetivo de compartir experiencias, conocimiento y buenas prácticas en materia de profesionalización, organización de competiciones y desarrollo estructural. Ambas partes analizaron el modelo actual de sus respectivas ligas, identificando sinergias comunes y debatiendo sobre las estrategias a seguir para impulsar el crecimiento sostenible del fútbol femenino en España y Brasil", concluyó la nota de Liga F.