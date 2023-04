Beccacece: "Podemos construir algo muy lindo para lo que viene"

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, valoró los aspectos positivos de la actuación de su equipo en la derrota (0-4) ante el FC Barcelona, con motivos para creer en "algo lindo" a pesar de que necesitan "seguir trabajando" en una temporada que apunta salvo milagro al descenso a Segunda.

"El equipo mostró entereza. La jugada que pudo ser un empate y termina saliendo por lesión Carmona sentimos su ausencia. Sentimos esos minutos, contra este rival que no te perdona", dijo en rueda de prensa después de la jornada 27 de LaLiga Santander.

El técnico argentino se estrenó en el banquillo ilicitano ante un Barça que tuvo pegada sin piedad del colista. "Marcando detalles que tenemos que mejorar, la actitud, la entrega, la búsqueda, todo lo que está relacionado con el valor y el coraje hemos marcado un momento que tiene que ser un punto de partida. Podemos construir algo muy lindo para lo que viene", afirmó.

"Hay detalles que no se pueden permitir. Hay que trabajar, pero he visto parte de lo que hemos trabajado. En los 20 minutos que no tuvimos esa atención, tenemos que seguir mejorando. Venimos a marcar la organización y funcionar como equipo. Creo mucho en los futbolistas. Tenemos que seguir trabajando", añadió.

Además, Beccacece apuntó que el juego ofensivo ante todo un Barça es lo que espera en los próximos partidos de su equipo. "Generamos mucho contra el rival más sólido de la Liga. Hubo una intención clara pero es cierto que la contundencia hay que estar muy fino. Marca una tendencia de lo que vamos a intentar hacer", finalizó.