Betis y Celta esperan su camino en los cruces de la Liga Europa

Panathinaikos o Forest, posibles rivales del equipo andaluz, mientras los gallegos jugarán octavos contra Lyon o Aston Villa

El Rayo, en la Conference, se medirá con Lech Poznan o Samsunspor

El Real Betis y el RC Celta son este viernes los representantes españoles en el sorteo de los cruces de la Liga Europa, a partir de las 13.00 en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), donde sabrán su rival de octavos de final y el camino hasta el título.

El conjunto andaluz espera en el bombo de cabezas de serie después de quedar cuarto en la fase liga, mientras que el RC Celta eliminó al PAOK, con la vuelta de este jueves en el estadio de Balaídos y un 3-1 en el global, para acceder a octavos de final.

Tras la disputa de estos 'playoffs', el Betis podría jugar el primer cruce contra Panathinaikos o Nottingham Forest, mientras que los de Vigo se enfrentarán contra Olympique de Lyon o Aston Villa, los dos equipos que comandaron la tabla, primero y segundo.

Así lo determinará un sorteo con los 16 mejores equipos, que expondrá ya el camino completo hasta la final que esta temporada se disputará el 20 de mayo en Estambul. Las fechas de los partidos de octavos de final serán 12 y 19 de marzo; cuartos, 9 y 16 de abril, y semifinales, 30 de abril y 7 de mayo.

Por otro lado, a las 14.00 tendrá lugar el sorteo de la Conference League, donde el Rayo Vallecano será el representante del fútbol español. El equipo de la franja no tuvo que jugar el 'playoff' porque terminó quinto la fase liga, y tras la repesca supo que sus posibles rivales son el Lech Poznan polaco, al que ya ganó en un épico 3-2 en Vallecas, o el Samsunspor turco.