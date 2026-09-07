El Betis retorna a la Champions con duelos de alto nivel ante Arsenal, Bayern y Dortmund

El jugador del Real Betis Isco Alarcón. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis regresa esta temporada a la Liga de Campeones 20 años después de su última participación con el objetivo de acabar la fase liga entre los 24 mejores equipos, un objetivo para el que las visitas al Bayern Múnich y el Borussia Dortmund alemanes, así como el partido en La Cartuja frente al Arsenal FC inglés, serán los de mayor dificultad para los de Manuel Pellegrini.

La ciudad de Sevilla volverá a disfrutar de la mayor competición de clubes de Europa con la participación, por segunda vez en su historia, del Real Betis en la Champions League tras una primera participación donde dejó alguna noche para el recuerdo como su victoria en el Benito Villamarín ante el Chelsea FC inglés. Los verdiblancos medirán su nivel con los equipos del viejo continente, y buscarán mantenerse vivos en la competición asegurando un puesto entre, al menos, los 24 mejores equipos.

Lo que es seguro es que, al menos, el Betis disfrutará de ocho partido de Champions. Entre ellos, las visitas a Alemania se antojan como los duelos de mayor dificultad. El conjunto andaluz viajará en la jornada 4 al siempre intimidante Signal Iduna Park de Dortmund para enfrentarse a un Borussia que, pese a no ser de los candidatos al título, siempre muestra un grandísimo nivel cuando juega ante su público y donde FC Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal CF y Athletic Club ya han caído los últimos años.

Más exigente todavía, si es que eso es posible, será el partido de la última jornada en el Allianz Arena frente al Bayern Múnich. El Betis vivirá uno de esos duelos que no se olvidan frente a todo un seis veces campeón de Europa. Los de Vincent Kompany, además, vienen de ser semifinalistas y parten como claros candidatos al título.

Lo mejor para el Betis es que al ser la última jornada es posible que los bávaros ya tengan asegurado el 'Top 8' y que puedan rotar a algunas de sus estrellas como el 'Bota de Oro' Harry Kane o los extremos Michael Olise y Luis Díaz. Además, podría ser el retorno del veterano portero Manuel Neuer a La Cartuja donde encajó seis goles con Alemania ante España en la Liga de Naciones.

Y si tiene visitas bonitas, también tendrá partidos en su estadio para que su afición disfrute de la Champions en casa. En la jornada 7, el subcampeón de Europa, el Arsenal FC de Mikel Arteta, visitará la ciudad de Sevilla, en el que será el partido más exigente en casa para los béticos. El actual campeón de la Premier League, 'Top 4' en las dos anteriores temporadas, son uno de los grandes favoritos para hacerse con el título y en las últimas dos temporadas ha sido verdugo de Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club.

También será bonito, y quien sabe si decisivo, el partido en casa frente al debutante Como 1907 italiano en la jornada 6. Un partido que será muy especial para dos canteranos verdiblancos como Jesús Rodríguez y Assane Diao que, por primera vez desde su marcha, disputarán un partido oficial ante el club de sus amores. Además, también supondrá una de las dos visitas que haga Cesc Fábregas a España: FC Barcelona y Real Betis. En el verano de 2025, ambos equipos vivieron un tenso y bronco amistoso en La Línea de la Concepción (Cádiz) con varios futbolistas enzarzándose a golpes.

También será clave para pelear por la clasificación siendo fuero en los partidos de casa ante dos históricos, y campeones de Europa, como el Oporto portugués (J2), ante el que nunca han jugado los verdiblancos, y Feyenoord (J3), al que ya ganó el pasado curso en la fase liga de la Liga Europa (2-1), así como deberá rascar puntos en su estreno a domicilio ante un rival de su nivel como el LOSC Lille francés (J1) de Ethan Mbappé y Davide Ancelotti, y no fallar ante el teórico rival más débil al que se enfrentarán, el Slovan de Bratislava (J5), en Eslovaquia.