Bielsa será el técnico del Athletic si Arechabaleta gana las elecciones a la presidencia del club

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del Athletic Club Iñaki Arechabaleta ha presentado este lunes al argentino Marcelo Bielsa como entrenador del conjunto rojiblanco si gana las elecciones de este viernes, 24 de junio, asegurando que contar con el técnico "más venerado" del fútbol es una decisión "profesional" y "no mediática".

"Es una decisión tomada desde la responsabilidad, la ilusión y la emoción. El entrenador que presentamos es Marcelo Bielsa. Siempre pensábamos, tanto este proyecto como Bielsa, que teníamos un muy buen entrenador", arrancó Arechabaleta en el acto de presentación de su propuesta para el banquillo de los 'leones', elogiando la labor de Marcelino García durante la temporada que acaba de concluir.

El candidato calificó a Bielsa de "entrenador top 5 mundial", el técnico "más venerado por los profesionales del mundo". "Nos hemos encontrado con un Marcelo Bielsa de futuro, no miramos al pasado. La decisión no es mediática, es profesional, ha evolucionado hasta límites insospechados. Su ambición, calidad y capacidades nos llevarán al Athletic que debemos", insistió.

"Al Marcelo Bielsa de hoy le sitúan como referente en el marco de los técnicos del mundo. Nos regaló la mejor temporada del Athletic del siglo XXI", evocó su etapa anterior en el club (2011-2013). "Pero el trabajo que se ha hecho es previo, desde que estuvo aquí han pasado varios años, se ha juzgado el grado de madurez, la consecución de objetivos y el rendimiento de jugadores. Ha evolucionado muchísimo. Está a la cabeza de los entrenadores mundiales", añadió.

Arechabaleta confirmó que "en principio" Bielsa firmará dos años de contrato, en lo que han considerado un vínculo con una "duración normal". Además, informó de que han hablado de refuerzo, aunque el técnico argentino "es consciente" de que el club no puede realizar "grandes desembolsos".

"Tiene bastante definido el cuerpo técnico y será bastante mixto. Hemos hablado de la plantilla en general, pero tenemos mucha gente. A partir del día 24 se concretarán los nombres. El motivo fundamental para su respuesta positiva es su análisis. A Bielsa le gustaba mucho Marcelino para el Athletic y hasta que no dijo que 'no', no empezamos a trabajar con él el acuerdo. Considera que tiene un buen equipo y le puede sacar partido, piensa que nos dará muchas alegrías", subrayó.

BIELSA: "ES UNA RESPONSABILIDAD MUY GRANDE PARA MÍ DIRIGIR AL ATHLETIC"

En un vídeo proyectado durante el evento, Marcelo Bielsa se ha dirigido a los presentes, explicando su respuesta positiva al proyecto, así como dando a conocer cómo será su análisis y su método de trabajo. "En el mes de marzo tuve un contacto con Iñaki Arechabaleta y me propuso la posibilidad de que yo aceptase en caso de que fuera el ganador en los comicios por la presidencia del Athletic", relató.

"Me preguntó si tenía interés en ser entrenador del Athletic. Yo le comenté que quería evaluarlo, es una responsabilidad muy grande dirigir a un equipo como el Athletic, más aún para mí que ya estuve allí y sé de lo que trata. Le dije que tomaría un tiempo prudencial", manifestó sobre el proceso, asegurando que "lo mejor para el Athletic" era la continuidad de Marcelino. "Tenía margen de crecimiento", afirmó.

Bielsa puso en valor que la plantilla actual del conjunto vasco tiene "margen de evolución". "La calidad es comparable con la del equipo de 2011-2013 y posee mayor cantidad de jugadores", zanjó.