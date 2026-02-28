Bordalás: "Auguro un gran futuro a Arbeloa"

José Bordalás, entrenador del Getafe CF - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, ha asegurado que a pesar de que hay "una diferencia abismal" con el Real Madrid, "uno de los mejores equipos de la historia del fútbol" y al que se enfrentarán este lunes en el Santiago Bernabéu, esperan poder "controlar todos los detalles" para conseguir un "resultado positivo", además de augurar "un gran futuro" al técnico blanco, Álvaro Arbeloa.

"Sabemos que nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de la historia del fútbol, con una dificultad añadida: siempre que juega en el Bernabéu lo hace doblemente difícil. Pero el equipo ha trabajado bien durante la semana. Afrontamos el partido con ilusión, con ganas, hemos corregido errores y sabemos de la dificultad, pero el equipo afronta el partido como todos los demás partidos, con la máxima ilusión y con la intención de sacar un resultado positivo", declaró este sábado en rueda de prensa.

Además, lamentó que el delantero francés Kylian Mbappé no pueda disputar el encuentro. "Mi deseo es que siempre estén los mejores. Amo este deporte, amo esta profesión y quiero que estén los mejores, porque eso me hace crecer y mejorar como técnico. Siempre es una pena que no estén jugadores de la talla de Mbappé", indicó.

Sobre qué espera conseguir este lunes en el coliseo madridista, el preparador azulón recordó que siempre afrontan los partidos "para intentar sacar un buen resultado". "Ahora mismo, antes del partido, sabemos que el nivel de dificultad es muy grande, puesto que nos enfrentamos al Real Madrid, uno de los mejores equipos de la historia del fútbol, en un momento de la temporada en el que se está jugando mucho y está en un buen momento", insistió.

"A pesar de las bajas, es un equipo capaz de ganarle a cualquier rival. Sabemos que va a ser un partido difícil, pero vamos con ilusión, con mucha responsabilidad y con el apoyo de nuestra afición, a la que estamos tremendamente agradecidos por lo que nos están ayudando durante toda la temporada", prosiguió.

Por otra parte, Bordalás habló de su homólogo en el banquillo blanco, Álvaro Arbeloa. "Arbeloa acaba de llegar, es un entrenador que lleva poco tiempo pero le auguro un gran futuro, sin ninguna duda. Siempre le deseo lo mejor a cualquier colega o compañero, y Arbeloa seguro que llegará lejos como técnico. La responsabilidad en el Real Madrid es muy grande, pero lo está haciendo bien", manifestó.

Respecto a tener que volver a jugar un lunes, reconoció que "no" le "importa". "Al final, el nivel de dificultad de los partidos es el mismo. Da igual jugar lunes, martes, miércoles... El equipo prepara los partidos de la misma manera, siempre con la máxima intención, con la máxima responsabilidad, profesionalidad. Intentan darnos los fines de semana libres y por eso nos ponen los lunes", bromeó.

El técnico alicantino, que no podrá contar con Djené por sanción, se mantiene a la espera de cómo se encuentre Abedel Abqar. "Todavía hay tiempo para que Abqar pueda estar el próximo lunes. No quiero dar pistas, quedan sesiones y vamos a ver finalmente los jugadores de los que podemos disponer", expresó.

"En el Bernabéu siempre es dificilísimo, sobre todo en unos momentos en los que el rival ha experimentado una mejora en cuanto a juego y resultados y se está jugando el campeonato. Hay una diferencia abismal, estamos hablando de jugadores extraordinarios, de estrellas. Cuantos más jugadores tengas, tienes más alternativas. Tampoco es que tengamos una plantilla de las más amplias, pero sí que los jugadores que llegaron nos han ayudado a tener esas alternativas", añadió sobre los fichajes del mercado invernal.

En otro orden de cosas, Bordalás recordó que entran en "un tramo muy importante y muy decisivo" de la temporada. "Hay una igualdad tremenda, la dificultad de la Primera División es manifiesta. Es un año tremendamente igualado, difícil, somos conscientes de ello. Los chicos están trabajando muy bien, están responsabilizados. Estamos viendo que es una liga en la que cualquier detalle te marca, a nosotros nos pasó el fin de semana pasado; la expulsión de Djené nos marcó el resultado y prácticamente el partido y tenemos que controlar todos los detalles porque va a ser un final de temporada trepidante, de los más exigentes de los últimos años. Estamos mentalizados y preparados y estamos trabajando para ello", explicó.

Sin embargo, aseguró que "no" piensan "más allá del partido del próximo lunes". "Siempre ha sido nuestra forma de afrontar la competición. No podemos pensar más allá de lo inmediato, y lo inmediato es el partido contra el Real Madrid. Luego llegará el Betis, posteriormente jugaremos contra el Atleti, y así sucesivamente. Es bonito afrontar la competición. A los jugadores los veo responsabilizados, con ilusión, con ganas y eso es lo más importante", finalizó.