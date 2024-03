Brahim, convocado por primera vez por Marruecos

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero español Brahim Díaz entró este miércoles en la convocatoria de la selección de Marruecos para dos amistosos en el mes de marzo, su primera llamada con el país africano después de conocerse los últimos días su decisión de no esperar a la de España.

Brahim fue así seleccionado por primera vez por Marruecos y entró en la lista para los duelos contra Angola (viernes) y Mauritania (martes 26), ambos amistosos en el estadio de Agadir.

Este lunes, el seleccionador español, Luis de la Fuente, confirmó la decisión del jugador del Real Madrid de jugar con Marruecos, selección que no dudó en llamarle una vez finalizados los trámites con el jugador malagueño pero con raíces familiares en el país africano. "Lo más importante es querer venir a la selección sin exigencias", dijo el riojano.

"No he hablado con él. Yo convoco o no convoco. Brahim ha estado conmigo más que con ningún seleccionador. Le tengo un aprecio y un valor demostrados e, insisto, le deseo todo lo mejor. Cada uno es libre de tomar las decisiones que tome, y total y absoluto respeto", añadió sobre un Brahim que viene destacando de blanco.

El delantero ahora del Real Madrid estuvo convocado con la absoluta española con Luis Enrique Martínez, pero no llegó a debutar. El malagueño, habitual de las categorías inferiores, sí jugó un partido con España, un amistoso contra Lituania en 2021, pero que asumió la Sub-21 en plena pandemia de coronavirus.