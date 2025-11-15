Brasil gana a Senegal sin la pegada de Vinícius ni Rodrygo

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección de Brasil venció (2-0) a la de Senegal este sábado en un partido amistoso celebrado en el Emirates Stadium de Londres, con buena presencia de jugadores del Real Madrid, aunque los goles fueron de Estevao y Casemiro.

El cuadro de Carlo Ancelotti, quien sigue puliendo a la 'canarinha' camino al Mundial de 2026, fueron superiores y se desquitaron de la última derrota contra Japón hace un mes. 'Vini', Rodrygo y Militao, futbolistas del Madrid, fueron titulares en Londres y completaron casi todo el partido.

Estevao adelantó a su selección y Casemiro, a centro de Rodrygo, puso el 2-0 aún en el primer tiempo, que defendió Ederson con buenas paradas al intento de Senegal de meterse en el partido. Brasil pudo engordar su cuenta en el segundo tiempo, pero ni Vinícius ni Rodrygo acertaron ante el férreo esfuerzo del rival atrás.