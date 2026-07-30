Bruselas aplaude el rechazo de la UEFA a la entrada de inversores privados en el Mundial de la FIFA

Archivo - El comisario europeo de Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef - CLAUDIO CENTONZE - Archivo

BRUSELAS 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, ha respaldado este jueves la decisión de la UEFA y de sus 55 federaciones nacionales de rechazar la propuesta de la FIFA de abrir a inversores privados la propiedad de la Copa del Mundo y otras competiciones internacionales, una iniciativa que ha llevado al organismo europeo a amenazar con no participar en los torneos de la federación que preside Gianni Infantino mientras el proyecto siga adelante.

"Acogemos con satisfacción esta declaración de la UEFA y apoyamos plenamente su posición", ha señalado Micallef en un mensaje difundido en redes sociales, en el que también ha celebrado que las asociaciones europeas de fútbol "lideren en materia de gobernanza, se mantengan firmes en sus principios y defiendan la integridad del deporte".

La reacción del Ejecutivo comunitario llega después de que la UEFA hiciera público un comunicado en el que rechaza "de forma unánime e inequívoca" el plan de transferir participaciones en la propiedad de la Copa del Mundo y de otras competiciones del organismo a inversores privados, al considerar que supondría un cambio irreversible en el modelo de gestión del fútbol mundial.

"La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha forjado a lo largo de generaciones gracias a los jugadores, las selecciones nacionales y los aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debe cederse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta", ha defendido la organización presidida por Aleksander Ceferin.

La UEFA también ha cargado contra la forma en la que se ha gestado la iniciativa, al denunciar que una propuesta de semejante trascendencia fue concebida "en secreto" y llevada "al borde de su aprobación" sin una consulta significativa con las federaciones nacionales, lo que ha calificado de "profundo fracaso de liderazgo" y de "renuncia" por parte de la FIFA a su papel como guardiana del fútbol mundial.

En este contexto, las federaciones europeas han acusado al máximo organismo del fútbol mundial de plantear un "ultimátum" a sus miembros para aceptar la operación o asumir las consecuencias, una fórmula que, a su juicio, constituye una gobernanza basada en la "intimidación" y la "coacción", más que un proceso democrático.

Más allá del procedimiento, la UEFA ha advertido de que permitir la entrada de inversores privados alteraría de forma permanente el funcionamiento del fútbol internacional, ya que la rentabilidad comercial pasaría a convertirse en una "obligación permanente" y las decisiones sobre el calendario, el formato de las competiciones o el futuro del deporte dejarían de responder al interés del fútbol para atender las expectativas de los accionistas.

"Este modelo no tiene cabida en el fútbol mundial", ha recalcado la organización, que ha defendido que el deporte "no puede hipotecar su futuro" en beneficio de intereses financieros y ha sostenido que "nadie tiene la autoridad moral para vender lo que simplemente se le ha confiado en nombre de la próxima generación".

Como consecuencia, la UEFA ha anunciado que ninguna de sus selecciones nacionales participará en competiciones de la FIFA mientras la propuesta permanezca sobre la mesa, salvo que el plan sea retirado íntegramente y el organismo ofrezca garantías vinculantes de que no volverá a abrir sus competiciones ni su gobernanza a la propiedad privada.

EL PLAN DE INFANTINO

La controversia surge después de que la FIFA planteara la creación de una nueva filial, FIFA Forward Enterprise, valorada inicialmente en 20.000 millones de dólares (unos 17.500 millones de euros), de la que inversores privados podrían adquirir alrededor del 20% del capital. La nueva sociedad asumiría los derechos comerciales y la gestión de las competiciones de la FIFA, incluidas las Copas del Mundo masculina y femenina y el Mundial de Clubes.