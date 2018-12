Butragueño: "El Leganés ya nos demostró de lo que es capaz"

Publicado 13/12/2018 17:37:19 CET

LAS ROZAS (MADRID), 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, reconoció que "no son buenos recuerdos" los de su último cruce en la Copa del Rey con el Leganés, equipo que les eliminó el año pasado en los cuartos de final en el mismo Santiago Bernabéu y que, aunque no era de los rivales más potentes del sorteo de octavos de final, ya les "demostró de lo que es capaz" y espera "una eliminatoria pareja en principio".

"Nos ganó en el Bernabeú y no son buenos recuerdos, vamos a ver en esta ocasión. Jugamos primero en casa y eso nos obliga a conseguir un buen resultado. Sabemos como son estas eliminatorias, donde todo es importante y será pareja en un principio", expresó Butragueño a los medios tras el sorteo de este jueves en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El directivo no olvidó que el cruce será "después de las Navidades" y que el conjunto blanco tiene antes "el aplazado con el Villarreal". "Va a haber mucha actividad en esos días, pero el hecho de no tener que viajar no es lo peor. El Leganés es un rival competitivo y lo pondrá difícil", advirtió.

"No fue de las mejores noches", reiteró el exdelantero sobre la vuelta de cuartos de final del año pasado con el equipo 'pepinero'. "Logramos un buen resultado en su estadio y el caer eliminados en el Bernabéu fue una noche difícil, ojalá que ahora sea diferente", indicó.

Además, dejó claro que el resultado del sorteo "es el que es". "Nos podía haber tocado el Atlético, el Barça o el Sevilla, equipos de competiciones europeas y de primer nivel, pero el Leganés ya nos demostró de lo que es capaz y tendremos que mostrar nuestro mejor nivel", apuntó.

"El Real Madrid ha ganado muchos títulos a lo largo de sus historia y el desafío es seguir ganando más. Para ello, entendemos que la unidad es fundamental para para seguir adelante y acercarnos a esos objetivos y siempre debe estar presente. Cuando los resultados no son como son, mucho más, porque es la mejor manera de salir de una situación que uno no desea, pero esto pasa en todas las épocas. Hay que tener calma, trabajar y confiar siempre en nuestros jugadores", sentenció Butragueño tras los pitos recibidos por el equipo este miércoles tras caer ante el CSKA.