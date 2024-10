Las campeonas deben reaccionar ante un Hammarby debutante

El Barça Femení recibe en casa a las suecas tras caer contra el City

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení recibe este miércoles al Hammarby (21.00) en el Estadi Johan Cruyff, en una segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones Femenina que cobra más importancia tras la inesperada derrota inicial en casa del Manchester City, y ante unas suecas que, pese a debutar en la 'Champions', ganaron en su estreno y tienen ahora 3 puntos más que las vigentes campeonas.

Las blaugranas tienen mucho terreno por delante, cinco jornadas contando esta, para intentar ser líderes de un grupo que ha empezado cuesta arriba con esa derrota ante las 'citizen' (2-0) en un encuentro en el que a las de Pere Romeu no les salió nada de lo previsto.

A falta de poder contar con Salma Paralluelo, la gran ausente en Mánchester, el técnico 'culer' sabe que las ausencias no son excusa y contra el Hammarby, que llega más rodado al estar en su fase final de la temporada en Suecia, no quiere más sorpresas. Ganar o ganar, no hay otra opción para un Barça Femení que tendrá a su público a su lado.

El Barça Femení ha ganado tres de los cuatro últimos títulos de la UEFA Women's Champions League y puede meterse, y ese es el primer gran objetivo, en una quinta final consecutiva. Pero, tras la primera jornada del Grupo D, está tercero por detrás del City y por detrás del debutante Hammarby, que ganó 2-0 al St. Pölten en su estreno en la máxima competición continental.

Para empezar a poner las cosas en su sitio, el Barça debe ganar. Y puede hacerlo, claro, pero tiene deberes pendientes sobre la mesa y, quizás, el más urgente sea esa mala salida que en los últimos encuentros ha obligado a las 'culers' a buscar remontadas. Eso sí, al final han terminado ganando por goleada.

Sucedió el pasado domingo en el derbi catalán contra el RCD Espanyol, con victoria en el Johan por 7-1 pese al 0-1 con el que se llegó al descanso. Previamente, las blaugranas cayeron ante el City y, antes, también tuvieron que remontar ante el Madrid CFF en la Liga F, con un solvente y autoritario 1-8. No hay problemas en cuanto a resultados en la Liga, pero en 'Champions' esa desconexión costó los primeros 3 puntos.

Entre los argumentos para soñar con una rápida reacción, además de esas remontadas, está el hecho de que el gran fichaje de este curso, la delantera polaca Ewa Pajor, está siendo de otro planeta y de récord; con 9 goles en 6 partidos de Liga F que mejora la anterior mejor marca de Asisat Oshoala y Sonia Bermúdez, que habían marcado 7 goles en los primeros seis duelos.

Enfrente tendrán ahora a un Hammarby que vive un sueño que se ha ganado con creces. Primero porque eliminaron al Benfica en la previa, el mismo equipo que se creció ante el Barça el año pasado y fue cuartofinalistas, y porque abrieron esta fase de grupos con victoria solvente en casa contra el St. Pölten.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

BARÇA FEMENÍ: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Rolfö; Walsh, Aitana Bonmatí, Alexia; Hansen, Pajor y Brugts.

HAMMARBY: Tamminen; Andersson, Miyagawa, Westin; Carlsson, Lennatsson, Andersson, Hasund; Joramo, Tandberg y Wangerheim.

--ÁRBITRA: Riem Hussein (ALE).

--ESTADIO: Estadi Johan Cruyff.

--HORA: 21.00/DAZN.