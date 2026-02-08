Los campeones de Europa de fútbol sala, homenajeados en Madrid: "Con esta actitud, no tenemos techo"

La selección española masculina de fútbol sala ha sido homenajeada este domingo en el Hotel Meliá Barajas de Madrid después de coronarse el sábado campeona continental en el Europeo de Eslovenia - RFEF

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol sala ha sido homenajeada este domingo en el Hotel Meliá Barajas de Madrid después de coronarse el sábado campeona continental en el Europeo de Eslovenia, un éxito que devuelve a España a lo más alto después de "10 años de espera, sufrimiento y dudas" y que supone "un paso hacia adelante" tras "tocar fondo" en el último Mundial.

Los jugadores y el cuerpo técnico de la selección fueron recibidos por dirigentes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), con el presidente Rafael Louzán a la cabeza, así como otros representantes del mundo del fútbol sala español en un acto que arrancó con un vídeo resumen de lo ocurrido en Liubliana.

Posteriormente, el seleccionador Jesús Velasco destacó la "ambición" de todo el grupo. "Oí unas voces detrás del banquillo, vi a alguien corriendo por detrás, a Chemi pegando voces detrás del árbitro, y dije 'no tenemos techo'. Con esa actitud que hemos tenido, no lo tenemos", manifestó, en medio del aplauso de la sala.

"Tenemos que ser ambiciosos. Ellos han aceptado ese reto y es un reto que lanzamos a todo el fútbol sala español. Es la selección de todos y aquí puede venir cualquiera; ellos saben que han estado y que a lo mejor en la siguiente, no están entonces. Los que pasamos por aquí debemos dejar todo lo más alto posible. Ahora lo hemos conseguido, y es una satisfacción enorme para todos", añadió.

Además, reconoció que ha trabajado siempre con "objetivos alcanzables y cercanos". "El deporte no tiene memoria, no perdona, y tienes que tienes que cumplir sus reglas, porque si no, te va a castigar", dijo. "Tengo la gran suerte de haber ganado muchos títulos en clubes, pero los clubes siempre te dan una oportunidad muy cercana. Tú pierdes una Copa de España y tienes la Copa del Rey, la Copa de Europa o el 'Playoff', pero esto es una vez cada cuatro años. Tienes que focalizar todo para que el grupo que lleves esté al 100% en ese torneo", apuntó.

Por su parte, el jugador Mario Rivillos se mostró feliz por repetir el éxito de 2016. "Han sido 10 años de mucha espera, de mucho sufrimiento, quizás de muchas dudas también en esta selección, de pensar si teníamos todavía el nivel para seguir estando arriba. Tuvimos una oportunidad muy buena en este Europeo y ante la gran rival que es Portugal. Hemos hecho un torneo de diez, en cada partido nos íbamos encontrando muchísimo mejor", explicó.

"Se ha visto una selección divertida, vertical, que es lo que queremos y lo que nos pide el míster, que ataquemos y que creemos muchísimas ocasiones de gol. Se ha visto una selección divertida, entretenida, y espero que la gente se haya sentido identificada con todos nosotros", continuó.

También bromeó con la convivencia en tierras eslovenas. "Ha sido larga, aguantar a alguno de estos es un poco complicado, pero yo también tengo lo tengo lo mío. Son muchas anécdotas que contar, pero lo primordial es que el vestuario y que el ambiente siempre sean sanos, y yo creo que la clave del éxito", recalcó.

Mientras, Adolfo Fernández insistió en el éxito de que España haya "vuelto" a lo más alto. "Ha sido mucho tiempo trabajando para que pudiera llegar este momento, para volver a mandar en el fútbol sala europeo. Necesitábamos esta victoria y volver a demostrar que estábamos aquí. Esas lágrimas salen porque te has quitado ese peso encima. Lo hemos pasado muy mal, el último Mundial fue un batacazo y tocar fondo, pero tras tocar fondo, hemos dado un paso hacia adelante todos y hemos hecho un campeonato espectacular", manifestó.

Por último, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, destacó el "éxito" de Jesús Velasco y todos sus jugadores. "Estamos ya en el lugar que nos merecemos. Todo esto llega en un momento en el que hay estabilidad, confianza, y Jesús ha sabido hilvanar a esta maravillosa selección. Cuando escuchas sus palabras ves que aquí hay un equipo", afirmó.

Además, recordó los treinta años que han pasado desde la primera edición del Campeonato de Europa. "Treinta años después, España atesora ocho títulos. Hemos dejado cinco para los demás. Eso se debe a la ilusión, a las ganas y al compromiso de tanta gente que está trabajando por este maravilloso deporte que es el fútbol sala español. Hoy España debe sentirse orgullosa de esta gran selección, de este gran seleccionador y de todo su equipo", indicó.

"Ellos son los importantes, a nosotros nos toca la labor de gestionar. La estabilidad genera confianza, y esa confianza es la misma que ha transmitido también Jesús y todo su equipo. No quiero olvidarme de anteriores seleccionadores y jugadores que hoy no están aquí y que también de alguna manera han contribuido al éxito en general del fútbol sala español. Si hay estabilidad y hay confianza, es maravilloso", afirmó.

Sobre la final, Louzán reconoció que en la primera mitad "hubo algunas dudas", pero que en la segunda se vio "a un equipo tremendamente confiado". "Al presidente de UEFA le impactaba el número de ocasiones que España había generado. España jugaba con muchísima confianza, con ese balón espectacular de Mario que dio en la cruceta de la portería y otras ocasiones más que no pudieron acabar en gol. Al final vimos que esta confianza nos llevaría a la victoria. Portugal podría tener el cartel de favorita, pero España ha sabido estar a la altura. Estos grandes jugadores son además amigos, hay un equipo ilusionado, sano, magnífico", concluyó.