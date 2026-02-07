Antonio Pérez, mejor jugador de la Eurocopa y máximo goleador: "Solo quería ser campeón"

España - Portugal, Eurocopa fútbol sala - RFEF

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección española de fútbol sala Antonio Pérez fue elegido este sábado 'Mejor jugador' de la Eurocopa 2026, además de MVP de la final contra Portugal, siendo el máximo goleador del torneo con siete tantos, mucho más de lo que había soñado cuando esperaba poder conquistar el título continental.

"Han pasado diez años desde que ganamos algo, así que estamos muy contentos por el torneo y por el partido de hoy. Sabíamos que Portugal iba a ser un rival muy difícil para nosotros, pero hemos jugado un partido muy bueno como equipo. Todos estaban muy concentrados en el objetivo. Estoy muy feliz por el fútbol sala español en general", dijo en declaraciones a la UEFA.

Antonio brilló durante el torneo y no fue menos en el día más importante, con tres goles que destronaron a Portugal, haciendo gala de su gran calidad. El jugador del Barça sirvió el octavo título continental de España y primero desde 2016, con la revancha además ante una Portugal que en las últimas dos ediciones había sido verdugo de la 'Roja' en una final y en semifinales.

"Mi sueño no era este, solo quería ser campeón de Europa. Esto es incluso mejor para mí [de lo que podría haber imaginado], así que estoy muy contento por mi rendimiento y el rendimiento de todo el equipo. Es como un sueño", añadió.

Después del partido, Antonio fue reconocido por la UEFA como MVP de la final, con el primer triplete en una final en 30 años, y, además, como 'Mejor jugador' del torneo. El jugador de 25 años terminó también como máximo goleador con siete tantos, galardón compartido con el francés Souheil Mouhoudine. El andaluz había marcó un doblete a Italia en cuartos de final y goles en cada una de las victorias de la fase de grupos contra Eslovenia y Bélgica.