Carlo Ancelotti: "35 puntos son más que el año pasado y faltándonos mucho el Balón de Oro"

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, insistió en que han llegado "un poco justos" a este tramo final antes del parón por el Mundial de Catar, pero que el balance es positivo porque tienen más puntos que la temporada pasada pese a jugar "muchos partidos sin el Balón de Oro y que marcó 50 goles".

"El parón viene bien porque no hay otra cosa que hacer", señaló Ancelotti con una sonrisa en rueda de prensa tras la victoria ante el Cádiz. "Firmamos un principio de temporada bien hecho y hemos llegado un poco justos, pero hemos cumplido, ahora toca descansar. 35 puntos son más que el año pasado teniendo en cuenta que nos ha faltado muchos partidos el Balón de Oro y que marcó 50 goles el año pasado", añadió en relación a la baja de Karim Benzema.

El italiano indicó que dará libre a los jugadores que se quedan "hasta primeros de diciembre". "Luego entrenaremos y vamos a ver si jugamos algún amistoso. Cuando vuelvan los del Mundial les daré diez días de descanso antes de empezar a jugar contra el Valladolid", expresó.

El de Reggiolo reconoció que no dio minutos a Marco Asensio "porque estaba un poco cargado" y prefirió "no arriesgar" en un partido donde hizo los cambios muy tarde. "El equipo estaba bien, cómodo y parecía bastante fresco. Haces los cambios si ves a un jugador cansado o para cambiar algo de la estrategia, pero cambiar por cambiar no es mi idea", advirtió.

Sobre la polémica jugada de Fali con Rodrygo, cree que el VAR "habrá tenido argumentos para no revisarla", aunque personalmente le pareció "bastante claro el puñetazo" del central al delantero, lo que provocó una pequeña tángana en la que se vio involucrado Vinicius.

"Vinicius está manejando bien lo que está pasando. Tiene un control particular de los rivales y en los últimos partidos le han pegado muchas veces y ha tenido un buen control", añadió antes de avisar sobre una estadística que el preocupa en el fútbol español. "De las cinco grandes ligas, es en el que más rojas hay, 55 por 10 de la Premier. Creo que hay muchas que no lo son y eso afecta al espectáculo porque no creo el fútbol español sea más feo que otros", recalcó.

Finalmente, Ancelotti, que espera que ahora haya "tiempo" para acabar con los problemas del césped del Santiago Bernabéu, aseguró que es "normal" que sufrieran al final. "Cuando tienes un balón para el 3-0 y no lo metes, puede pasar que te marquen y sufrir los últimos minutos, pero hemos sufrido lo justo para un equipo que ha jugado muy bien 80 minutos y luego ha parado un poco al final", sentenció.