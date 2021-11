Ancelotti: "La dinámica del fútbol no está bien, el calendario es demasiado"

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció que Gareth Bale y Eden Hazard atraviesan un momento complicado, al tiempo que valoró la mala "dinámica" del fútbol y un calendario que es "demasiado" tras un nuevo parón por selecciones que les cita este domingo con el Granada en LaLiga Santander.

"Estamos acostumbrados a esto. Los jugadores han vuelto bien. Tengo que decir que ahora tenemos un periodo muy importante e interesante. El equipo está bien, estamos listos y ojalá podamos continuar la buena dinámica que hemos tenido antes de este parón", apuntó en rueda de prensa.

El preparador italiano confió en tener al equipo listo para el partido en Los Cármenes, a pesar de las malas noticias con Bale y Hazard. "Creo que la situación de Bale era bastante clara antes. Tenía el alta, lo han evaluado y después ha jugado y se ha lesionado. Puede ser que la evaluación no fue tan correcta y ahora la idea que tenemos es recuperar al jugador", afirmó.

"Está claro que Bale como jugador de Gales tiene cariño con su equipo nacional, pero él también quiere jugar para el Real Madrid pase lo que pase. Él tiene ganas de volver a jugar. Tiene que entrenarse bien y jugar con nosotros. Esto es lo que veo en el entrenamiento que ha hecho", añadió.

Ancelotti anunció además que Hazard será baja por gastroenteritis. "Hazard está como todos los jugadores que no juegan mucho. No está contento. Me molestaría que estuviera contento en este momento que está intentando superar con mala suerte. Tuvo una gastroenteritis y tiene que quedarse en casa dos o tres días y no puede estar disponible para mañana", confesó.

"No es la primera vez que tenemos que jugar muchos partidos. Lo que está claro es que es demasiado, lo está diciendo todo el mundo. El calendario es demasiado. Lo dicen los jugadores, los clubes, los entrenadores... Tiene que cambiar. La dinámica actual del fútbol no está bien. Ojalá que vaya a cambiar con sentido, no sin sentido", añadió, en un día de Asamblea del Real Madrid, en la que Florentino Pérez, su presidente, volvió a defender la Superliga.

Además, el técnico blanco fue preguntado por la "mano dura". "Cada uno tiene su manera de liderar. Con todo el respeto, lo puedes hacer como quieras. Yo no considero que tenga mano dura porque no es mi carácter ser duro. La experiencia que he tenido es que nunca he tenido padres o profesores con mano dura. No sé lo que es, pero todo el respeto por el que la utiliza", terminó.