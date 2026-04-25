El Castellón da el golpe en La Rosaleda por el ascenso directo

Málaga - Castellón - LALIGA

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Castellón remontó (2-3) al Málaga este sábado en La Rosaleda para pegarse a los puestos de ascenso directo en la jornada 37 de LaLiga Hypermotion, que marcan un Deportivo de La Coruña que no pudo (1-1) con un Burgos que se aferró a los 'playoffs'.

El conjunto castellonense dio el golpe en el duelo directo contra un Málaga frenado en seco y en casa, a pesar de que los andaluces se adelantaron de penalti a los 12 minutos por medio de Chupe. Un 'hat-trick' de Alex Calatrava dio la vuelta al partido y catapultó a un Castellón con 64 puntos, por los 60 de un Málaga fuera del 'Top 6'.

Por su parte, el Dépor se complicó también la segunda plaza al empatar en El Plantío. El feudo burgalés, vestido de gala en un encuentro con sabor a Primera, tiró de los suyos en un intenso choque por la promoción, donde los gallegos se adelantaron gracias a Bil Nsongo y el Burgos empató con Curro Sánchez, de penalti que protestaron los visitantes, ambos goles en el primer tiempo.

Mientras, el Real Valladolid firmó un triunfo vital en casa para acercar la salvación, en duelo directo contra una Real Sociedad B en problemas. Un cabezazo de Lucas Sanseviero en el minuto 88 dejó los tres puntos en el José Zorrilla, dos por encima de los vascos y ocho del descenso, a falta de que termine la jornada.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 37 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Albacete - Eibar 0-3.

-Sábado 25.

Valladolid - Real Sociedad B 1-0.

Burgos - Deportivo de La Coruña 1-1.

Málaga - Castellón 2-3.

-Domingo 26.

Córdoba - Sporting de Gijón 14.00.

Granada - Almería 16.15.

Mirandés - Cultural Leonesa 16.15.

Huesca - Zaragoza 18.30.

Leganés - Andorra 18.30.

Ceuta - Racing de Santander 21.00.

-Lunes 27.

Cádiz - Las Palmas 20.30.