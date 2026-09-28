El Castellón impone su ley en Butarque (0-2) y sigue líder de LaLiga Hypermotion

Jugadores del CD Castellón celebran el triunfo sobre el CD Leganés (0-2) en la jornada 7 de LaLiga Hypermotion - LALIGA

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CD Castellón ha ganado este lunes al CD Leganés (0-2) en Butarque en el cierre de la séptima jornada de LaLiga Hypermotion, en un partido dominado de principio a fin por el conjunto castellonense, que recupera el liderato tras haberlo cedido provisionalmente al Eibar y prolonga su gran inicio de temporada, mientras que los 'pepineros' se quedan a 2 puntos de la zona de 'playoff'.

Los aurinegros salieron dispuestos a imponer su ritmo y generaron las primeras ocasiones con claridad, obligando al metal local Luca Zidane a intervenir para evitar el gol ante un disparo de Adam Jakobsen. Pero el Castellón encontró premio a su superioridad en el minuto 25, cuando un error de Zidane fuera del área permitió a Israel Suero interceptar el despeje y marcar desde unos 30 metros para poner el 0-1.

El Leganés reaccionó tímidamente a ese golazo fruto de un error inesperado y Matthys tuvo que emplearse a fondo poco después para desviar un cabezazo de Patrick Soko. Pero fue el Castellón quien, a golpe de contragolpes con el danés Jakobsen y el rápido delantero Ousmane Camara quienes tuvieron más cerca el poder volver a mover el marcador.

Tras el descanso, el Castellón mantuvo el control y amplió su ventaja en el minuto 49, cuando Suero condujo una contra y cedió para Jakobsen, que recortó a Lalo y batió a Zidane con un disparo cruzado. Con el 0-2, los de Pablo Hernández siguieron manejando el partido ante un Leganés incapaz de encontrar continuidad en su juego y que apenas logró inquietar a la defensa visitante.

La mejor oportunidad para los locales de meterse en el encuentro llegó en el minuto 67, cuando un mal despeje de Matthys dejó el balón franco a Álvaro Morata, pero el delantero no acertó ante la portería vacía y su remate a bote-pronto se marchó por encima del larguero. El Castellón resistió después los intentos del Leganés y tuvo incluso un aliado decisivo en su portería, con Matthys deteniendo en el minuto 85 un penalti lanzado por Álex Millán.

El tramo final estuvo marcado por la expulsión de Jeremy Mellot, que vio la roja directa en el minuto 83 tras golpear a Unax del Cura en una acción desafortunada, y por las tarjetas mostradas en los últimos minutos, pero el Castellón no perdió el control pese a jugar con diez. El Leganés, que terminó buscando a la desesperada un gol que le devolviera al partido, no encontró el camino hacia la portería visitante.

Con este triunfo, el Castellón mantiene su condición de líder de LaLiga Hypermotion después de siete jornadas, con 19 puntos y todavía invicto, mientras que el Leganés encaja una derrota en su regreso a Butarque y ve frenada su buena dinámica como local, en un encuentro en el que el conjunto castellonense fue superior durante buena parte de los 90 minutos y que dejan en décima plaza al 'Lega' con los mismos 11 con los que empezó esta jornada.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 7 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Girona - Albacete 2-0.

-Sábado.

Ceuta - Real Sociedad B 3-1.

Granada - Andorra 2-3.

Celta Fortuna - Sabadell 1-1.

Tenerife - Cádiz 1-1.

-Domingo.

Valladolid - Córdoba 3-1.

Mallorca - Almería 0-1.

Burgos - Eldense 1-0.

Eibar - Las Palmas 3-2.

Oviedo - Sporting de Gijón 2-0.

-Lunes 28.

Leganés - Castellón 0-2.