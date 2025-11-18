Catalunya gana a Palestina (2-1) en una tarde benéfica en Montjuïc

Acción del partido benéfico entre Catalunya y Palestina (2-1) en el Estadi Olímpic Lluís Companys - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección de Catalunya ha ganado este martes a Palestina (2-1) en un amistoso de carácter benéfico y de hermanamiento disputado en el Estadi Olímpic Lluís Companys, ante 30.018 espectadores, con los ingresos destinados a paliar la situación de los damnificados en Gaza por el conflicto bélico con Israel.

El combinado catalán, dirigido por Gerard López, sin apenas entrenamientos colectivos, resolvió el duelo en una primera parte eléctrica y resistió después a una Palestina más rodada, que venía de jugar el sábado ante Euskadi en San Mamés, pese a perder 3-0 ante el combinado vasco.

Catalunya golpeó muy pronto con un gol de estrategia a los cuatro minutos. Sergio Gómez puso un centro envenenado en una falta lateral y el capitán Ilie Sánchez, repescado a última hora tras las bajas de los descartes del Girona FC Arnau Martínez y Àlex Moreno, remató de cabeza entre las piernas del guardameta palestino para firmar el 1-0.

Era el premio a un inicio intenso del equipo catalán pese a la falta de rodaje. El conjunto anfitrión pudo ampliar la renta en el 16', con una doble ocasión de Antoniu Roca, que primero cabeceó un centro de Adrià Altimira y, tras el rechace, improvisó a media vuelta un tiro con el pie que volvió a topar con el portero.

Del córner posterior lo intentó Marc Bernal, observado desde la grada por su entrenador en el Barça, Hansi Flick, en un tiro demasiado centrado. Buenos 45 minutos para el centrocampista de Berga, que apenas ha podido jugar como blaugrana tras su recuperación de la lesión de rodilla.

El 2-0 llegó en el minuto 27, fruto de una transición rápida culminada por Joel Roca, cuyo centro atrás con el exterior acabó en un gol en propia meta de Mahajna. Sin tiempo para saborear la ventaja, Palestina recortó diferencias tres minutos después: en un córner, un cabezazo al palo dejó vendido a Arnau Tenas, que voló sin éxito antes de que Moustafa Zeidan empujara el 2-1, desatando la celebración de la nutrida afición palestina.

La primera mitad aún dejó una oportunidad clarísima para el empate. En el 40', el '24' palestino recortó a Arnau Tenas y, ya con la portería vacía pero sin ángulo, cruzó demasiado su disparo y lo mandó al lateral de la red, justo cuando Montjuïc acompañaba el ritmo del partido con una ola en las gradas.

El descanso no rebajó la intensidad visitante. Dabbagh avisó en el 48' al marcharse con facilidad de Campeny, aunque su disparo se perdió por el lateral de la red. Catalunya, muy renovada tras los cambios, buscó tímidamente el tercero con un centro de Pau Víctor que blocó seguro el guardameta palestino.

En la recta final, el conjunto catalán tuvo el 3-1 en las botas de Jordi Cano, asistido por Martí Vilà, pero el ariete del CE Europa no logró precisar el remate. La segunda parte estuvo marcada por el buen hacer del portero Yashin, muy seguro y valiente en los balones aéreos, incluido uno llovido de Cano, en un tramo final con pocas ocasiones claras.

Catalunya cerró así una tarde festiva, solidaria y de reencuentro con su afición, reforzando los lazos con una selección de Palestina que compitió con orgullo pese al cansancio acumulado y cerrando una gira de preparación para su partido oficial contra Libia en el que empezarán a buscar el billete para la Copa Árabe de la FIFA.