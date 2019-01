Celta y Valencia miden sus delicados estados de ánimo en Balaídos

Publicado 18/01/2019 15:10:27 CET

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Celta intentará coger algo de aire y abandonar su mala dinámica sacando una victoria este sábado (20.45 horas) en Balaídos, tan obligada para los celestes como para su rival, un Valencia que también llega necesitado de puntos para no perder de vista los puestos europeos.

Aunque los dos necesitan con urgencia los tres puntos, es el conjunto vigués el que llega al duelo en una peor situación que los 'che', ya que marcha cuarto por la 'cola', a dos puntos del descenso que marca el Rayo Vallecano, mientras que los de Marcelino García Toral necesitan el triunfo para no desengancharse de la zona europea, actualmente a cinco puntos.

El Celta espera aprovechar las dudas que también atenazan al conjunto valencianista, sobre todo a domicilio, y el apoyo de Balaídos para poner fin a una racha de cuatro partidos sin ganar, con tres derrotas consecutivas y problemas atrás, como dejaron claro los cuatro goles encajados en Vallecas.

Miguel Cardoso no tiene previsto modificar su once en defensa, mientras que arriba seguirá mermado por la ausencia de Iago Aspas, que ha dejado demasiado solo a Maxi Gómez. Lobotka volverá al once por la baja del turco Yokuslu.

Por su parte, el Valencia llega algo más cargado a Vigo después de tener que jugar entre semana la vuelta de los octavos de la Copa del Rey, donde se dio la alegría de remontar al Sporting de forma clara y quitarse el gusto amargo de otro tropiezo en Mestalla ante el Valladolid (1-1).

El duelo copero demostró que Santi Mina, que salió en la segunda parte y anotó los dos primeros goles, es seguramente su delantero más efectivo. El gallego, que ya marcó el año pasado en Balaídos, volverá a comandar el ataque junto a Rodrigo Moreno, una dupla que se formó precisamente a A Madroa y que podría hundir más a la que fue su casa, a la que también retorna un Daniel Wass que podría dejar su puesto en el medio que ocupó junto a Parejo el pasado fin de semana a Coquelin.

--HORARIOS DEL SÁBADO.

Real Madrid - Sevilla. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 16:15.

Huesca - Atlético. Cuadra Fernández (C.Balear) 18:30.

Celta - Valencia. González González (C.C-leonés) 20:45.