El CEO del Bayer confirma un pacto con Xabi Alonso: "Si viene un equipo en el que ha jugado, no pondríamos impedimento"

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El CEO del Bayer Leverkusen, Fernando Carro, reveló este lunes que tiene un "acuerdo de caballeros" con el técnico del club germano, Xabi Alonso para su salida "si viene un equipo en el que ha jugado", para lo que no pondrían "impedimentos", cuando el nombre del vasco se vincula con el banquillo del Real Madrid tras la eliminación del club blanco de la Champions y las críticas contra el italiano Carlo Ancelotti.

"(Xabi Alonso) No tiene ninguna cláusula de salida, pero tenemos un acuerdo de caballeros que si viene algún equipo que él ha jugado nos sentamos a hablar y no le pondríamos impedimentos. Él ha jugado en el Bayern de Múnich, Liverpool, Real Madrid y la Real Sociedad. A lo mejor viene a la Real Sociedad y nos sentamos a hablar", indicó Carro en declaraciones a los medios desde el Palacio de Cibeles en el marco de los Premios Laureus 2025.

El catalán, de 60 años, explicó que este pacto consiste en tener en cuenta la voluntad del técnico español. "La voluntad de Xabi para nosotros es importante y Xabi nos respeta mucho y nosotros respetamos mucho a Xabi", defendió.

Carro insistió en que el Bayer está "muy contento" con el trabajo del vasco, por lo que la intención del club es que cumpla su contrato hasta 2026 y "que prorrogase su contrato". "Estoy tranquilo porque la relación con Xabi Alonso es muy buena, llevamos casi tres años trabajando juntos", recordó, aunque reconoció que puede haber situaciones que provoquen "cambios en algún club que afecten a otros".

"No somos ingenuos, pero lo que es verdad es que la posición de entrenador es muy importante para un club, nosotros estamos en la preparación de la temporada que viene con él, lo hemos seguido trabajando todos los días, él está totalmente involucrado e integrado en la preparación de la plantilla del año que viene", reiteró.

Aún así, admitió que si existe "interés" por parte de otro club y él quisiera unirse a esa entidad, "habría que hablarlo", pero advirtió que su decisión de si continuar o salir debe producirse "en las próximas 3-4 semanas". "No podemos esperar a final de temporada para saberlo, yo preferiría que el Madrid ganase todas las competiciones en las que participa porque entonces no habría estas discusiones", ironizó sobre la situación del club madridista.

"Yo creo que podemos especular mucho, ahora mismo no hay nada, pero en las próximas semanas, antes de acabar la temporada, sabremos si hay algún cambio tectónico en nuestros clubes", avanzó y dejó claro que pueden "dormir tranquilos, despedirnos tranquilos y estar preparados para cualquier eventualidad".

Carro relató que Alonso les aseguró que, "a pesar de haber tenido ofertas de varios equipos, seguiría". "Este parón de selecciones ha sido un buen momento para sentarse a hablar. Esto fue en marzo, y nos hemos dado un tiempo para él decir seguro que va a estar aquí el año que viene, porque en el mundo del fútbol a lo mejor marzo es un poco pronto y pueden pasar cosas", agregó.

Además, resaltó que con el Real Madrid existe "una muy buena relación". "Yo a Florentino Pérez personalmente lo he visto solo una vez, pero tenemos una excelente relación con José Ángel Sánchez y hemos tenido algún jugador joven que hemos tenido cedido aquí, cedido con el Madrid. Hemos hablado de muchos jugadores en el pasado. Hay una relación fluida y una relación entre dos clubes que se respetan, porque son dos grandes clubes y dos clubes muy profesionales", confirmó.

Carro también abordó la situación de Jonathan Tah, central alemán que no seguirá en el Bayer la próxima temporada, pero sigue sin anunciar su próximo club. "Lo veo todos los días en el vestuario y le pregunto cada semana si ha firmado en algún sitio y me ha prometido que antes de firmar nos lo diría. Por lo que yo sé, no ha firmado en ningún sitio todavía. Que España es un país interesante para cualquier futbolista de alto nivel está clarísimo", expresó tras el interés azulgrana en el jugador.

"Florian Wirtz tiene contrato con el Leverkusen hasta 2027, con lo cual el año que viene seguirá jugando con nosotros, a no ser que llegue una oferta que no podamos rechazar y que él quiera ir", dijo sobre la situación del atacante alemán, vinculado también con el Real Madrid.

Finalmente, Carro destacó la "excepcional" temporada completada el curso pasado por el Bayer, que le permite optar al premio Revelación del Año en los Laureus. "Es la primera vez en la historia que un equipo en la Bundesliga gana una liga sin perder un partido, llegamos a la final de la Europa League y ganamos la Copa. Para nosotros es un gran honor estar nominados, demuestra que el desarrollo en los últimos años ha sido brutal", concluyó.