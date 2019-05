Cerezo: "Godín ha sido clave en la mejor etapa del Atlético"

Publicado 07/05/2019 14:31:43 CET

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, calificó el adiós del defensa Diego Godín como un "vacío importante", por lo que le agradeció su "coraje y corazón" durante estos nueve años y confesó que el 'charrúa' "ha sido clave en la mejor época" del Atlético de Madrid.

"Es un día especial para el Atlético. Le damos las gracias de corazón a un extraordinario futbolista que ha dado todo defendiendo la camiseta rojiblanca. Nos sentimos orgullos de ti porque sabemos lo mucho que has dado por este escudo. Coraje y corazón definen el sentimiento atlético pero nadie mejor que tú como ejemplo de lo que es derrochar coraje y corazón. Has sido clave en la mejor etapa de nuestro club, con tus gestas como el gol en el Camp Nou dándonos una liga", señaló Cerezo sobre la etapa de Diego Godín.

El presidente personificó la "tristeza" que les deja el "vacío tan importante" que supone el adiós de Godín. "Si dentro de la cancha has sido un campeón, fuera eres un súper campeón", reconoció.

"Has estado en la gran historia de un club como el Atlético de Madrid, te has batido en mil batallas deportivas, has defendido la camiseta con el alma en cada encuentro y has portado con orgullo el brazalete de capitán. Allá donde vayas contamos con un atlético que vivirá los partidos como un hincha más. El Atlético es tu familia y el Metropolitano es tu casa", finalizó Cerezo, emocionado al final de su discurso.