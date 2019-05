Cerezo: "Más que enfadado estoy decepcionado con Griezmann"

Publicado 15/05/2019 23:03:27 CET

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aseguró que estaba sobre todo "decepcionado" con el delantero francés Antoine Griezmann, que este martes anunció que dejaba un club en el que "tenía un gran futuro", y dejó claro que desconocía cual iba a ser su siguiente destino.

"Más que enfadado estoy decepcionado. Creo que Antoine tenía un gran futuro en el Atlético, con grandes títulos y grandes campeonatos. Una cosa es estar decepcionado y otra es estar cabreado. Yo estoy decepcionado. Griezmann estará bien o mal aconsejado, será un tema de él", afirmó Cerezo en el programa 'Central FOX' de Fox Sports Argentina.

Para el dirigente, "el problema es que cada persona piensa diferente". "Respetamos su decisión yo y todos los atléticos y le deseamos toda la suerte del mundo. Unos se van y otros vendrán", subrayó. "No tengo la más ligera idea de dónde jugará, preguntadle a él, irá donde quiera ir", añadió.

"Esta ha sido una sorpresa y una decepción. Si yo hubiera sido su consejero le hubiera dicho que continuara aquí, pero la vida es libre y cada uno hace lo que considera oportuno", prosiguió el mandatario rojiblanco, que aseguró que ahora no estaban "para pensar" en un relevo al '7', preguntado por la posibilidad de fichar a Icardi. "Yo no he hablado con Simeone, pero lo que diga estará en primer término", remarcó.

Finalmente, Cerezo también se refirió a la posibilidad de que el 'Cholo' pueda ser un día seleccionador argentino. "Como todo argentino, él espera algún día estar en la selección. El día que esté, yo estaré en el estadio celebrando con los argentinos", sentenció.