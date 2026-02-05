'Cholo' Simeone: "Las características de Lookman hablan por sí solas"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dicho sobre el recién fichado Ademola Lookman que "sus características hablan por sí solas", tras haber firmado el delantero nigeriano un gol y una asistencia para el triunfo por 0-5 de los colchoneros ante el Real Betis Balompié en los cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre.

"Sus características hablan por sí solas, es un futbolista diferente a todos los que tenemos. Más especialista en duelos uno contra uno que en juego asociativo, aunque lo tiene. Eso nos permite poder jugar con distintas posiciones. Nos estamos conociendo de a poco y hoy tuvo un impacto muy bueno en el equipo. El equipo lo sintió y creo que él se sintió bien. Ojalá que lo podamos ayudar a ser mejor futbolista aún y que él nos ayude a que crezcamos como equipo", dijo en rueda de prensa.

"El Betis había empezado bien en el partido, pero el gol de córner creo que nos hizo ir creciendo con la seguridad que te permite el gol. Ahí empezamos a encontrar lugares donde les podíamos generar dificultades, las transiciones empezaban a ser importantes y creo que el equipo interpretó muy bien cómo jugar el partido", añadió el 'Cholo'.

"A partir de eso, tuvimos más contundencia que lo que nos venía pasando y en ese primer tiempo el resultado te va marcando lo que pasó. Después, en el segundo tiempo el equipo mantuvo la intensidad, no se fue nunca del juego y redondeó un partido muy bueno", subrayó Simeone.

Desde el Estadio de La Cartuja, el entrenador colchonero habló sobre el ausente Álvarez y el lesionado Barrios. "Julián no se sintió bien en la noche de ayer. Hoy por la mañana vino obviamente buscando poder estar. La verdad que no estaba con la fuerza que necesitaba el partido y entendíamos con el médico de que lo mejor era eso como empezaba el partido", respondió Simeone al respecto del delantero argentino.

"En cuanto a Pablo, es un jugador... el mejor que tenemos en la mitad de la cancha, completo absolutamente. Y bueno, con una lesión que seguramente lo dejará fuera por un par de partidos y con la posibilidad de que los que están esperando para jugar tengan la posibilidad de hacerlo bien ahora que ese lugar estará liberado", advirtió el 'Cholo'.

Luego indicó que esta 'manita' en Sevilla, habiendo cortado una mala dinámica de resultados, "no cambia las ganas" de su plantilla en este curso. "Si hubiésemos jugado mal, no habría cambiado las ganas tampoco. O sea, que me pone contento que el equipo haya podido redondear un buen partido. Y a pensar ahora en la Liga el domingo y a descansar para recuperar lo mejor posible", completó Simeone su respuesta.

Más adelante fue preguntado sobre lo que más le había gustado. "El trabajo colectivo, la interpretación de por dónde podíamos hacerle daño, el posicionamiento ya sea defensivo para dejar que ellos no jueguen como juegan, que juegan bien; si los dejas jugar, juegan bien y tienen un buen juego ofensivo". "Posicionalmente en ataque nos comportamos como pedía el partido y con las características de los chicos que pudieron desarrollarlo mejor en ese lugar", agregó Simeone en su contestación.

Igualmente valoró a los otros recientes fichajes. "Es un chico joven, tanto como Rodrigo", aludió a Obed Vargas y a Mendoza. "Vienen con muchísima ilusión, con muchas ganas de ayudar al equipo y no tengo ninguna duda que, por lo poco que los he visto entrenando, me despiertan entusiasmo porque hay energía, hay juventud, hay talento", aseveró.

"Como les digo siempre a los chicos que tienen menor edad: en el fútbol no hay años, hay buenos futbolistas o futbolistas menos buenos. Evidentemente no juegan los que tienen más edad o menos edad, sino los que juegan mejor", señaló Simeone este jueves tras la goleada de su equipo.

"Lo que me pone contento desde hace 14 años que estoy acá, desde el primer día hasta el día de hoy, es que la exigencia siempre va en aumento y eso habla muy bien de todo lo que venimos haciendo", sentenció.