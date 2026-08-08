Christantus Uche se perderá toda la temporada por una grave lesión en su rodilla derecha

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista nigeriano Christantus Uche, delantero del Getafe CF, se perderá toda la próxima temporada debido a "una grave lesión en la rodilla derecha", según ha informado el propio club madrileño porque "se estima que el periodo de recuperación será prolongado".

Christantus Uche fue objeto de una durísima falta por parte de Christian Mawissa, defensa del AS Monaco, durante un partido amistoso que se disputó el pasado jueves entre el equipo monegasco y el conjunto azulón en el Stade Louis II, y que acabó con derrota por 1-0 del Getafe.

"Tras las distintas pruebas médicas realizadas a Christantus Uche durante estos dos últimos días, se confirma que presenta una grave lesión en la rodilla derecha. El jugador será sometido próximamente a una intervención quirúrgica, de cuyos detalles se informará llegado el momento", indicó este sábado el Getafe desde su página web.

"Debido a la gravedad de la lesión, se estima que el periodo de recuperación será prolongado, por lo que Christantus Uche se perderá toda la temporada", señaló el comunicado azulón. Con su presidente Ángel Torres a la cabeza, el Getafe trasladó a Uche "cariño, apoyo y fuerza, sabiendo que es un ejemplo de profesionalidad y esfuerzo".

En su nota de prensa, el Getafe dijo confiar "en que el proceso de recuperación se completará de manera satisfactoria". "El club estará a su lado, acompañándolo en cada fase y poniendo a su disposición todos los medios médicos y humanos necesarios para afrontar esta etapa de la mejor manera posible", concluyó la entidad azulona en su comunicado.