La Ciudad del Fútbol acoge ELEVA, su primer "pionero" congreso de fútbol femenino

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) acogerá este jueves y viernes la primera edición de ELEVA, un congreso de fútbol femenino organizado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y que contará con la participación de importantes figuras nacionales e internacionales.

"Con carácter internacional y apoyado por la FIFA, ELEVA nace con el objetivo de impulsar la visibilidad del deporte, de la industria y de sus voces, además de proporcionar nuevos modelos y casos de éxito y fortalecer las relaciones entre profesionales. Todo bajo un marco plural que contará con diferentes actividades, mesas redondas y ponencias de primer nivel", subrayó la RFEF.

Así, a nivel internacional estarán en la sede federativa personalidades como Sara Booth y Nadine Kessler, las respectivas principales responsables de fútbol femenino de la FIFA y la UEFA, Laura McAllister, vicepresidenta de la UEFA y miembro del Comité Ejecutivo, o Emilio García Silvero: director de los Servicios jurídicos y Cumplimiento de la FIFA, entre otros.

Pero el congreso, que contará con la bienvenida de Rafael Louzán, presidente de la RFEF, también contará con la opinión de importantes figuras nacionales como Reyes Bellver, directora de Fútbol Femenino de la RFEF, y Beatriz Álvarez: presidenta de la Liga F y vicepresidenta de la RFEF, y también habrá una mesa redonda compuesta por la actual seleccionadora nacional femenina, Sonia Bermúdez, la futbolista gallega Vero Boquete, actualmente en el Como 1907, y la colegiada internacional Marta Huerta de Aza.

Por otro lado, durante la tarde del jueves, a partir de las 19.00 horas, se llevará a cabo la entrega de los 'Premios ELEVA' en las modalidades de Entrenadora Referente, Referente, Pionera, Cantera e Impacto.

"Con todo ello, el seminario, pionero en nuestro país, convertirá la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en el epicentro del fútbol femenino a través del intercambio de experiencias y conocimientos entre los diferentes agentes que trabajan cada día por impulsar este deporte", remarcó la RFEF.