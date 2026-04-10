Claudia Pina: "Cada vez me tapan más el palo largo, para eso está el palo corto"

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delantera de la selección española Claudia Pina está "feliz" de su momento y de su papel con España, después de celebrar el pasado mes de diciembre su primer título con la Liga de Naciones, un "sueño" y un momento "muy especial" con su doblete en la final, consciente de sus cualidades y la obligación de seguir trabajando.

"Estoy jugando con las mejores jugadoras del mundo y es una suerte para podernos ayudar mutuamente todas", apunta "muy feliz" la catalana, antes de recordar su gol favorito con la 'Roja'. "El de la Final de la Nations, el segundo gol, creo que es muy especial, por el escenario y por la conducción que hago y al final cómo chuto creo que es un gol que voy a recordar siempre", confiesa.

"En semifinales también meto un gol chutando al palo largo que esos me gustan mucho, también me podría quedar con ese gol. Al ser diestra y jugar en la banda izquierda lo que me sale es tirar hacia dentro si veo espacio y no me lo pienso mucho, armo la pierna e intento siempre tirar al palo largo", añade en una entrevista a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Pina reconoce que sus rivales la tienen cada vez más estudiada, por lo que toca ser más imaginativa. "Cada vez me lo tapan más, la portera da el paso antes para poder llegar pero para eso también está que pueda chutar al palo corto como hice en el último partido con la selección", explica sobre su reconocible disparo.

La delantera confía en seguir sus buenos números ante Inglaterra, a la que ya goleó en Cornellà, el próximo martes en Wembley y dentro de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027. "Inglaterra sería un buen rival. Estaría muy bien repetir. Al final es un rival de máximo nivel y obviamente siempre gusta meter goles en estos partidos", apunta.

Por otro lado, Pina habla de sus celebraciones cuando marca, "para una personal especial" y la 'L' para su hermana Lucía, o soplando velas la última vez por el cumpleaños de su padre. La catalana quiere seguir aportando y ganando títulos como el del año pasado en el Estadio Metropolitano.

"Yo no me lo creía. Cuando pitó el árbitro al final fue un sueño poder ganar mi primer título con la selección también después de todo el tiempo que llevaba fuera del equipo y fue totalmente especial, un día que no olvidaré y ojalá sea el primero de muchos", termina.