Miembros de la Asamblea General Ordinaria de LaLiga. - LALIGA

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Liga de Fútbol Profesional (LaLiga) ha celebrado su Asamblea General Ordinaria, en la que los clubes han analizado y sometido a votación las cuentas anuales consolidadas correspondientes a la temporada 2025-26, así como los presupuestos de ingresos y gastos para el curso 2026-27.

"El proyecto de presupuestos para la temporada 2026-27 ha recibido el respaldo de 39,7 votos a favor, lo que supone un 88% de apoyo, con 1 abstención y 4,3 votos en contra", indicó este martes LaLiga a través de una nota de prensa.

"Por su parte, las cuentas anuales de la temporada 2025-26 han sido aprobadas con 39,7 votos a favor, lo que representa un 88% de respaldo, 2,1 abstenciones y 3,2 votos en contra. El proceso de votación en las Asambleas se realiza mediante un sistema electrónico secreto, garantizando así la independencia y libertad de decisión de cada club", añadió la nota.

"El respaldo expresado por casi la totalidad de los clubes a las cuentas y a la planificación económica para la presente temporada, en voto secreto, vuelve a poner de manifiesto la solidez y estabilidad del fútbol profesional español", recalcó el comunicado de LaLiga.

El mismo texto de LaLiga subrayó "la unidad existente en torno a la actual gestión", encabezada por el presidente Javier Tebas, y también "a un modelo continuado en el tiempo que apuesta por el crecimiento sostenible y responsable del conjunto de la competición", según agregó.

"La sesión ha contado además con la presencia del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en una nueva muestra del clima de colaboración y unidad institucional entre las principales organizaciones del fútbol español, así como de la voluntad de seguir trabajando conjuntamente en beneficio de los clubes y del conjunto del fútbol español", zanjó la nota.