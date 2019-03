Cristiano Ronaldo, el gran verdugo del Atlético de Madrid

Publicado 12/03/2019 23:37:57 CET

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portugués Cristiano Ronaldo se convirtió este martes en el gran protagonista de la Liga de Campeones tras conseguir un 'hat-trick' ante el Atlético de Madrid (3-0) que dio el pase a la Juventus a cuartos de final con una remontada que jamás se había vivido en Turín en la máxima competición continental.

Sin embargo, la historia no es nueva para el jugador de Madeira, acostumbrado a apuntillar a los atléticos en la Copa de Europa. Ronaldo siempre ha estado presente en las cinco últimas eliminaciones del Atlético en la 'Champions', empezando por la final de Lisboa de la temporada 2013/14.

En aquella final, aunque fuese de manera intrascendente, Ronaldo marcó el cuarto tanto del triunfo del Real Madrid, lo que supuso la undécima Copa de Europa de los blancos. Un año más tarde, el Atlético cayó en cuartos -con aquel famoso gol de Chicharito- en una eliminatoria donde también estuvo el portugués.

A la temporada siguiente volvieron a cruzarse en la final, la de Milán, y en esta ocasión también cayó del lado del exmadridista, que decidió el título con el penalti decisivo de la tanda. En la temporada 2015/16 cedieron en semifinales tras otro triplete de Cristiano Ronaldo en el partido de ida.

En la vuelta, los pupilos del 'Cholo' Simeone vencieron 2-1, pero no pudieron remontar la goleada de su vecino en el Santiago Bernabéu. La pasada temporada el Atlético no logró superar la fase de grupos y no pudieron cruzarse en las eliminatoria y este año volvió a medirse en octavos de final.

Cristiano marcó un 'hat-trick' en el partido de vuelta celebrado en el Juventus Stadium para dejar sin efecto el 2-0 de la ida. El portugués se mostró muy satisfecho con su actuación. "La Juventus me ha contratado para ganar estos partidos", dijo tras el choque.

Además, el Atlético de Madrid se erige como el segundo rival al que más goles le ha marcado en su carrera con un total de 25, sólo por detrás del Sevilla (27). Completa esta nómina de víctimas el Getafe (23), el Celta (20) y el FC Barcelona (18).