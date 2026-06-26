Dani Ceballos termina su etapa como jugador del Real Madrid para "afrontar un nuevo reto"

Archivo - Dani Ceballos, en un partido. - Europa Press/Contacto/LGM - Archivo

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Dani Ceballos, de 29 años, ha decidido de mutuo acuerdo con el Real Madrid poner fin a su etapa del equipo merengue, para ahora "afrontar un nuevo reto" tras haber acumulado éxitos y "recuerdos que permanecerán" con él "toda la vida", según ha comentado este viernes el propio jugador en sus redes sociales.

"Dani Ceballos ha sido jugador del Real Madrid desde 2017, en una de las etapas más exitosas de nuestra historia", indicó la entidad blanca en un comunicado. "Durante las siete temporadas que ha formado parte del primer equipo, ha jugado 215 partidos y ha ganado 16 títulos: 3 Copas de Europa, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas de España, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España", destacó la misma nota.

Así, el Real Madrid agradeció al de Utrera "compromiso" y "trabajo" en todo ese tiempo defendiendo la camiseta blanca, y le deseó "a él y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas". "El Real Madrid es y será siempre su casa", zanjó el texto de prensa del club.

En paralelo, Ceballos colgó una nota en la red social X. "Después de nueve años ha llegado el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida. No ha sido una decisión fácil. Tampoco ha sido un año fácil, y quizá precisamente por eso he sentido que había llegado el momento de poner punto final a esta etapa y afrontar un nuevo reto con la misma ilusión con la que un día llegué", señaló al respecto.

"Quiero dar las gracias al Real Madrid por haberme dado la oportunidad de vestir el escudo más grande del mundo y de aprender durante tantos años de los mejores. Ha sido un orgullo defender esta camiseta, crecer como futbolista y como persona, y formar parte de una historia llena de éxitos que recordaré siempre", añadió el utrerano.

"Gracias al presidente, a los entrenadores, a todos mis compañeros, a los empleados del club y a cada persona que, desde el primer día, me hizo sentir parte de esta gran familia", prosiguió Ceballoes en su nota.

"Y, sobre todo, gracias a la afición madridista. Gracias por vuestro apoyo incondicional, por vuestra exigencia, por celebrar conmigo los momentos más felices y por estar también en los más difíciles. Vuestro cariño ha significado mucho más de lo que las palabras pueden expresar y me acompañará siempre", subrayó el ya excentrocampista merengue.

"Me marcho con la tranquilidad de haberlo dado todo por este escudo, de haber defendido estos colores con orgullo y con el corazón, y con recuerdos que permanecerán conmigo para toda la vida. El Real Madrid siempre será una parte de mí y siempre estaré agradecido", concluyó.