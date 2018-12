David Villa jugará en el Vissel Kobe de Andrés Iniesta

Publicado 01/12/2018 11:30:40 CET

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delantero español David Villa ha anunciado que jugará en el Vissel Kobe japonés del español Juanma Lillo, por lo que volverá a coincidir con el centrocampista Andrés Iniesta, junto al que vivió los mejores años de la selección española y con el que militó en el FC Barcelona.

"Está decidido, tengo un nuevo destino, un gran reto me espera: Asia. Nuevos viajes, nuevo país, nueva cultura, nuevos compañeros. ¡Hola, Japón! ¡Hola, Vissel Kobe! Vamos a disfrutar del fútbol juntos", señaló en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Esta misma semana, el asturiano confirmaba que dejaba el New York City, en el que ha militado las últimas cuatro temporadas, y ahora confirma su nuevo destino. "En mis años de profesional he tenido que tomar muchas decisiones importantes. Para uno deportista, las que se toman fuera del campo son las más difíciles, y ahora me encuentro en este momento", indicó.

"Durante mi carrera, siempre escuchaba a mi cuerpo, a la gente que está a mi alrededor, a mi intuición antes que nada. Es estos instantes de duda, siempre espero algo que me haga ver las cosas más claras, algún detalle", añadió.

Así, el máximo goleador de 'la Roja' (59) volverá a coincidir con Andrés Iniesta, que puso rumbo a Japón el pasado verano. Con él, conquistó la Eurocopa de Austria y Suiza 2008 y el Mundial de Sudáfrica 2010 con la selección, y jugó junto al de Fuentealbilla en el FC Barcelona entre 2010 y 2013, conquistando ocho trofeos, entre ellos una Liga de Campeones, dos Ligas, una Copa del Rey y un Mundial de Clubes.

Villa, de 36 años, comenzó su carrera en el Real Sporting de Gijón (2000-03) y pasó por el Real Zaragoza (2003-05), el Valencia (2005-10), el FC Barcelona (2010-13), el Atlético de Madrid (2013-14), el Melbourne City (2014-15) y el New York City (2015-2018).