Demichelis renueva como entrenador del RCD Mallorca hasta 2028

Martin Demichelis, entrenador RCD Mallorca, ante el Girona FC en Montilivi. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El técnico argentino Martín Demichelis renovó este jueves como entrenador del RCD Mallorca por dos temporadas, hasta junio de 2028, después de que la entidad balear descendiera a LaLiga Hypermotion en la temporada que acaba de finalizar.

"Martín Demichelis amplía su vinculación con el RCD Mallorca hasta junio del 2028. El técnico argentino, que llegó a la isla el pasado mes de febrero, apuesta por el proyecto del club bermellón y se compromete con la entidad para las próximas dos temporadas", informó la entidad balear en un comunicado.

Con el argentino, el Mallorca ha jugado 12 encuentros, en los que sufrió 4 derrotas, 5 victorias y 3 empates, un balance que no le permitió mantenerse en la máxima categoría del fútbol español, después de ocupar plaza de descenso en 5 de las 12 jornadas con Demichelis al mando. Ahora, la entidad confía en el exfutbolista para regresar a LaLiga EA Sports.