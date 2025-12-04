Deportivo y Racing buscan mantener su paso firme ante rivales de entidad

Los jugadores del Deportivo de la Coruña Yeremay Hernández y David Mella. - LALIGA

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Deportivo de la Coruña y Racing de Santander se enfrentan este sábado a Castellón, en casa, y Cádiz, a domicilio, respectivamente, en la jornada 17 de LaLiga Hypermotion, duelos ante rivales directos por los puestos de ascenso en los que buscan seguir manteniendo sus buenas rachas y mantenerse en los dos primeros puestos de la tabla clasificatoria.

Riazor vivirá este domingo la visita del Castellón, sexto clasificado, al líder de LaLiga Hypermotion, el Deportivo de la Coruña. Los gallegos buscarán mantener su liderato sumando su sexta victoria consecutiva en liga, y la tercera en casa. No lo tendrá fácil ante un equipo castellonense que viene con la moral alta después de haber sumado 13 de los últimos 15 puntos en juego, con victoria ante uno de los principales candidatos al ascenso, Las Palmas (1-0), incluida.

Antes, inaugurando la jornada dominical, Cádiz y Racing de Santander se verán las caras en el Nuevo Mirandilla, un duelo en el que los locales quieren confirmar su recuperación después de ganar en El Arcángel al Córdoba (1-2), mientras que los santanderinos intentarán meter presión por el liderato con su tercer triunfo consecutivo. Objetivo en el que será clave que el 'pichichi' de la competición, Asier Villalibre, vea puerta por quinto encuentro seguido.

Por su parte, el tercer clasificado, la UD Almería, visitará el Principado para medirse al Andorra en el duelo que abrirá la jornada de sábado. Un partido al que ambos equipos llegan necesitados de victorias, ya que los andaluces han caído en dos de sus últimos tres partidos y encadenan tres jornadas sin ganar, mientras que el Andorra lleva uno de los últimos nueve puntos en juego, y llega tras caer eliminado en Copa entre semana frente a la Cultural Leonesa.

Ya el lunes, el Burgos, quinto, recibirá al Albacete en El Plantío con el objetivo de poner fin a una racha de dos derrotas seguidas con un triunfo que les afianzaría en puestos de 'playoffs'. Una dinámica idéntica a la de los manchegos que se han acercado peligrosamente a la zona baja de la tabla tras caer en tres de sus últimos cuatro compromisos ligueros.

Posteriormente, Las Palmas querrá recuperar la senda del triunfo ante un Mirandés muy necesitado. Los canarios, que cayeron en Castellón la semana pasada y perdieron el liderato, apelarán a su buena marcha en el estadio de Gran Canaria para sumar su quinto triunfo seguido en casa. Enfrente tendrá al penúltimo de la tabla, que no gana lejos de Mendizorroza desde la jornada 4, ante el Albacete (1-4).

JORNADA 17 DE LALIGA HYPERMOTION

Sábado 6.

Andorra - Almería14.00 horas.

Huesca - Real Valladolid16.15 horas.

Real Sociedad B - Real Sporting18.30 horas.

Domingo 7.

Cádiz - Racing de Santander14.00 horas.

Leganés - Córdoba16.15 horas.

Deportivo de la Coruña - Castellón18.30 horas.

Eibar - Cultural Leonesa18.30 horas.

Granada - AD Ceuta21.00 horas.

Lunes 8.

Burgos - Albacete16.15 horas.

Las Palmas - Mirandés18.30 horas.

Málaga - Real Zaragoza20.30 horas.