El Deportivo rasca un empate en Gijón para seguir segundo en LaLiga Hypermotion y el Huesca alarga su crisis

Archivo - Mario Soriano, en un partido con el Deportivo de La Coruña. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El RC Deportivo de La Coruña ha empatado (1-1) en su visita al Real Sporting de Gijón, mientras que el Burgos CF ha sacado un triunfo de oro en el derbi autonómico contra el Real Valladolid (0-1) y además la SD Huesca ha caído por 4-2 a domicilio ante el Granada CF, en partidos correspondientes a la jornada 32 de LaLiga Hypermotion.

En El Molinón, Juan Otero adelantó a los locales en el 17' con un golazo de falta. Pese a ir a remolque, el Deportivo buscó la portería rival y metió pólvora en el campo durante la segunda mitad. Cuando ese ímpetu había bajado, no obstante, Dani Barcia logró de cabeza el empate. Los coruñeses siguen segundos con 56 puntos y el Sporting luce 46.

Como candidato a pelear por ascender, el Burgos asaltó el Estadio José Zorrilla con un gol de penalti de David González en el 93'. El derbi castellanoleonés lo busco más el equipo local, que tuvo dos buenas ocasiones en el primer tiempo, incluido un poste de Julien Ponceau. Sin embargo, los burgaleses demostraron solidez defensiva y, cuando parecían firmar el empate, sacaron petróleo en una acción sin aparente peligro.

Un disparo de Víctor Mollejo tocó en la mano de Clement Michelin y, tras una larga revisión, el penalti se confirmó. El Valladolid, que tampoco mordió como exigía su situación de pegado al descenso, fue a la desesperada y tuvo la mejor en la subida de su portero Álvaro Aceves, pero sufrió el golpe de un Burgos que, con 53 puntos y cinco jornadas sin perder, vuelve a soñar con la opción de terminar en el top 6.

En el duelo que había abierto la tanda de partidos de este sábado, el Cádiz se vio superado (2-1) por un Ceuta que, después de tres derrotas, vuelve a confiar en algo más que la permanencia en la temporada donde se codea con la élite. Mientras, el equipo andaluz alargó su caída libre hacia la zona de descenso: una victoria en los últimos once partidos.

Sin efecto Sergio González en el banquillo amarillo, el Ceuta fue mejor ante su público y venció con merecimiento con los goles de Marcos Fernández y de Bojan Kovacevic en propia puerta. La entrada al campo de Suso Fernández hizo mejorar al plantel gaditano, pero el 2-1 de Roger Martí no inquietó a un Ceuta que se muestra fuerte en casa.

Mientras, el Huesca seguirá en zona peligrosa tras caer goleado en su visita al Nuevo Los Cármenes. El equipo nazarí empezó como un tiro, con el doblete de Pablo Sáenz y José Arnaiz en cinco minutos del primer tiempo. Pese a los chispazos de Sergi Enrich y Liberto Beltrán, el Huesca no pudo ocultar su mala dinámica, mientras el Granada alcanzó los 42 puntos y puso ya amplia tierra de por medio con los problemas.

Ese escenario todavía persigue al Leganés, que tiene 38 puntos tras empatar sin goles en su visita al Málaga, que por su parte acumula 55 puntos y continúa en zona de 'playoffs' de ascenso. Y por último, la sesión sabatina bajó su persiana con un 1-1 entre Albacete y Castellón, quedándose los albaceteños con 43 puntos y los 'orelluts' con 51.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 32 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Córdoba - Mirandés 2-2.

-Sábado.

Ceuta - Cádiz 2-1.

Granada - Huesca 4-2.

Valladolid - Burgos 0-1.

Málaga - Leganés 0-0.

Albacete - Castellón 1-1.

Sporting de Gijón - Deportivo de La Coruña 1-1.

-Domingo 29.

Eibar - Las Palmas 14.00 horas.

Cultural Leonesa - Andorra 16.15.

Zaragoza - Racing de Santander 18.30.

Almería - Real Sociedad B 21.00.