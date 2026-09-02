El Deportivo se refuerza con Casadó y Giménez

Archivo - Marc Casadó durante un partido con el FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Marc Casadó y el central uruguayo José María Giménez reforzará la medular y la defensa del recién ascendido Deportivo de A Coruña, equipo al que llegan cedido hasta el final de temporada por el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, respectivamente.

De este modo, el mediocentro catalán, que el próximo 14 de septiembre cumplirá 23 años, dejará la disciplina del actual campeón de LaLiga EA Sports en el que no tenía demasiado hueco por la excesiva competencia y pese a que tuvo una gran irrupción hace dos campañas y con el que no contaba Hansi Flick, que ni siquiera le había metido en la lista de convocados para sus tres primeros encuentros.

Así, debido a las lesiones y a los problemas para inscribir del club blaugrana al inicio de la temporada 24-25, el técnico alemán tuvo que tirar del futbolista de San Pere de Vilamajor y de otro canterano como Marc Bernal. Su buen rendimiento le dio mucho protagonismo en el equipo y terminó el año jugando un total de 36 encuentros, además de ser llamada por Luis de la Fuente para jugar con la Absoluta, con la que debutó en noviembre de 2024 ante Dinamarca.

Sin embargo, su protagonismo bajó ostensiblemente en la siguiente temporada 2025-2026 pese a que participó en 34 choques sus minutos se redujeron a 1.397 por los 2.447 del año anterior. Ahora, el mediocentro buscará ofrecer buen nivel en un Deportivo, que "suma a su plantilla un futbolista de gran proyección y versatilidad, pero ya asentado en el fútbol de máximo nivel y con experiencia tanto en competición nacional como internacional".

Además, el conjunto corunés también se reforzó en su parte defensiva con la cesión, con una opción de compra, de un futbolista de mucha experiencia como el central uruguayo José María Giménez, que llega procedente del Atlético de Madrid donde había perdido igualmente jerarquía en su zaga.

El internacional pone así una pausa a una larga etapa en el equipo rojiblanco al que llegó en 2013 procedente del Danubio de su país y con el que ha jugado 384 encuentros, conquistando dos títulos de Liga (2014 y 2021) y la Liga Europa y la Supercopa de Europa de 2018, además de dos finales de la Liga de Campeones (2014 y 2016).