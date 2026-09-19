Eibar y Mallorca aguantan el ritmo del líder Castellón en LaLiga Hypermotion

Archivo - Israel Suero, en un partido con el CD Castellón. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La SD Eibar, con su victoria por 1-2 contra el CD Eldense, y el RCD Mallorca, con su triunfo por 0-1 ante la Real Sociedad B, han aguantado en la jornada 6 de LaLiga Hypermotion el ritmo del CD Castellón, líder gracias a su goleada de este sábado por 5-0 frente al CD Tenerife.

La tanda sabatina de Segunda División se abrió en Zubieta, donde un gol de Adrián Fuentes en el 81', culminando en zurdazo raso dentro del área un eslalon suyo, selló la victoria de un Mallorca que ahora luce 13 puntos; en cambio, el filial 'txuri-urdin' tiene ocho puntos e integra un pelotón de equipos con relativa distancia de la zona de descenso.

Más cerca del peligro en la tabla liguera sigue el Eldense con cinco puntos, tras días en la prensa por su muy probable adquisición por parte de Lionel Messi. Eso sí, en esta jornada fue a remolque en el marcador porque a la media hora encajó un gol de Jon Magunazelaia; Iván Gil hizo el 0-2 en el 63' y de poco sirvió la diana de Justin Smith en el 76'.

Esto valió al Eibar para llegar a 15 puntos y añadirle presión al Castellón, que en casa logró su quinto triunfo en seis citas disputadas. Sin casi resistencia del Tenerife, que suma 10 puntos en la tabla, el equipo 'orellut' comenzó ganando con un gol de Diego Barri en el 10' y Matías Orozco y Ousmane Camara ya pusieron el 3-0 a la media hora.

Mediada el segundo periodo hizo Pablo Santiago el cuarto tanto local y cerró la 'manita' el propio Camara en el minuto 77. Además, el Andorra cayó en su estadio por 1-3 ante el Sporting de Gijón y, por último, el Girona se llevó el triunfo de su visita al Cádiz gracias a una diana de Vladyslav Vanat en el 35' y a otra de Carles Pérez en el 44'.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 6 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Albacete - Córdoba 1-2.

-Sábado.

Real Sociedad B - Mallorca 0-1.

Andorra - Sporting de Gijón 1-3.

Castellón - Tenerife 5-0.

Eldense - Eibar 1-2.

Cádiz - Girona 1-2.

-Domingo 20.

Sabadell - Oviedo 14:00 horas.

Ceuta - Valladolid 16:15.

Almería - Celta Fortuna 18:30.

Las Palmas - Burgos 18:30.

Leganés - Granada 21:00.