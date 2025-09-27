Elche - Celta: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Elche recibe este domingo al RC Celta en el Martínez Valero, en la jornada 7 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los ilicitanos quieren lograr un triunfo que les permita continuar en puestos europeos, mientras que los gallegos quieren inaugurar su casillero de victorias, hasta el momento inmaculado este curso.

POSIBLES ALINEACIONES

Elche: Iñaki Peña; Álvaro Núñez, Chust, Affengruber, Bigas, Pedrosa; Redondo, Febas; Josan, Rafa Mir y André Silva.

Celta: Radu; Rueda, Manu Fernández, Lago, Domínguez, Hugo Álvarez; Moriba, Sotelo; Swedberg, Iglesias y Bryan.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Elche y Celta de la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 28 de septiembre a las 16.15 horas en el Martínez Valero.

DÓNDE VER

El duelo entre los ilicitanos y los celtiñas se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.