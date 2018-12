Emery: "La oportunidad del Arsenal es irrechazable, pero también me gusta mucho España"

Publicado 25/12/2018 19:36:42 CET

El entrenador del Arsenal, Unai Emery, aseguró que la oportunidad que le ha brindado su actual club es "irrechazable" y por eso disfruta en Inglaterra, pero no cierra la puerta a un posible regreso a la Liga porque "también le gusta mucho España".

"Yo no quiero más dinero, sólo buenos futbolistas. La oportunidad que me ha dado el Arsenal es irrechazable, pero también me gusta España", dijo Emery en declaraciones a Televisión Española. El técnico vasco dejó claro que se encuentra a gusto en Londres, donde existe otro fútbol en comparación a la Liga.

"En Inglaterra puedes ir a saludar a los aficionados tanto si ganas como si pierdes... en España procuraba no ir cuando ganábamos para así no tener que ir cuando perdíamos", explicó Emery, que reveló que el primer mandato de la directiva a su llegada al Arsenal fue ser "más agresivo" tras dos décadas con Arsene Wenger como técnico.

En este sentido, el de Hondarribia cree que es "casi imposible que se vuelve a repetir" una situación similar a la de su predecedor o a la de Alex Ferguson en el Manchester United. En Londres, Emery afronta su primera temporada tras dos años en el París Saint-Germain.

"El PSG fue una experiencia magnífica y mantengo una muy buena relación con el presidente. El Madrid y el Barça nos cortaron el camino en la 'Champions'", recordó Emery, cuyo gran objetivo era el campeonato europeo tras haber arrasado en la liga francesa.

Preguntado por su relación con Neymar, incluso por su futuro fuera de París, el entrenador español dijo que el brasileño tiene "mucha personalidad, buen corazón" y "no le hacen falta consejos". Además, comentó que es "lo mismo entrenar" a Neymar o Mbappé que a otro jugador "en función de cómo lo contextualices".