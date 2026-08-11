Emery: "Por supuesto que el PSG es favorito"

El entrenador del Aston Villa, Unai Emery - Europa Press/Contacto/Ka Lok Ng

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Aston Villa, Unai Emery, ha asegurado que el Paris Saint-Germain es "favorito" para ganar la final de la Supercopa de Europa, que se disputa este miércoles en Salzburgo, aunque espera que su equipo pueda "competir" y "plantarle cara" para optar al título continental.

"Mañana espero que compitamos e intentemos plantarles cara con nuestra capacidad y nuestras posibilidades y que podamos vencerles. Pero por supuesto que ellos son los favoritos", señaló en la rueda de prensa previa al encuentro, en la que compareció junto al capitán John McGinn y Victor Lindelöf.

El preparador español no podrá contar este miércoles con Ezri Konsa, Ollie Watkins ni con el 'Dibu' Martínez, que aún no se han reincorporado tras el Mundial. "No están aquí porque terminaron su temporada el 19 de julio y les concedí cuatro semanas de descanso, algo totalmente necesario", explicó Emery.

"Mañana no estarán aquí. Por supuesto, si estuvieran aquí, quizá tendríamos más opciones. Pero, al mismo tiempo, creo que el PSG va a estar en la misma situación que nosotros. Prepararemos el partido con los jugadores disponibles, incluso algunos jóvenes, como empezamos hace cuatro semanas", prosiguió.

Por último, se deshizo en elogios hacia el técnico del conjunto rival, Luis Enrique. "Es complicado catalogar al mejor entrenador, pero ganando dos veces la 'Champions' y teniendo respeto por otros entrenadores, creo que Luis Enrique es el mejor. Enfrentarnos a él es un reto y un test. Me gusta jugar contra los mejores", apuntó.