Archivo - Mariona Caldentey cabecea el 1-0 en la final de la Eurocopa 2025 entre España e Inglaterrra - Emmanuele Mastrodonato / LiveMed / AFP7 / Europa P

España busca un golpe en la mesa en Wembley

La selección femenina se reencuentra con Inglaterra tras la final de la EURO en un choque clave para el billete directo al Mundial

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol buscará este martes (20.00 horas/La 2) tres puntos claves de cara a estar de forma directa en el Mundial de Brasil del año que viene en su visita al mítico Estadio de Wembley donde le espera una Inglaterra dispuesta a librar una batalla más tras las de los últimos cuatro años.

Los duelos entre españolas e inglesas, tanto a nivel de clubes como de selecciones, se han convertido casi en un clásico y los dos combinados se volverán a ver las caras, de nuevo en un escenario de lujo, después de pelear por los dos últimos grandes títulos que ha habido en juego y que se han repartido.

España hizo historia en agosto de 2023 al conquistar su primer Mundial al batir en la final (1-0) a una Inglaterra, que se tomó la revancha el pasado verano en la Eurocopa de Suiza, donde defendió su trono continental al imponerse en los penaltis. Entre medias de estos dos partidos, ambos combinados compartieron grupo el año pasado en la Liga de Naciones, donde también cada uno sumó un triunfo, pero donde el billete a la 'Final a Cuatro' fue para la actual número uno del ranking, posterior campeona de nuevo de esta competición tras hacerlo en 2024.

Ahora, el equipo que entrena Sonia Bermúdez quiere acabar con su maldición en suelo inglés, donde no ha ganado nunca en sus anteriores nueve visitas, entre ellas la última en febrero de 2025 cuando cayó 1-0 en la Liga de Naciones, en un choque donde jugó sin Patri Guijarro y Alexia Putellas, además de Tere Abelleira que se lesionó de gravedad la rodilla en el entrenamiento previo, y disputado también en Wembley. Tres años antes, una derrota más dolorosa, el 2-1 de los cuartos de final de la Eurocopa.

En total, cinco partidos en los últimos tres años, todos oficiales, que han derivado en una bonita rivalidad entre ambas selecciones, que este martes en Wembley pondrán en juego tres puntos importantes, aunque no decisivos, de cara a acabar primera del Grupo A3, lo único que da el pasaporte directo a la Copa del Mundo de Brasil.

De momento, ninguna falló ante Islandia y Ucrania, aunque el bagaje de goles favorece el equipo de Sarina Wiegman, la reputada entrenadora neerlandesa que tiene Sonia Bermúdez como uno de sus referentes y que seguramente le plantee un partido lleno de 'trampas' que deberá sortear y tratando de tener más eficacia en el área contraria.

Inglaterra sabe que España tratará de tener el balón apoyado en la calidad de sus centrocampistas y volantes, y podría optar por esperarla un poco más rezagada para presionarla bien y luego lanzar peligrosas transiciones que hagan sufrir a una defensa siempre muy adelantada. Bermúdez auguró en la previa una salida fuerte de las locales, llevadas en volandas por su público que volverá a demostrar el crecimiento del fútbol femenino en el país, y tendrá que aleccionar a las suyas para que enfríen ese inicio y hagan daño lo antes posible.

LA PAREJA DE PAREDES POR DECIDIR

De hecho, se esperan más de 70.000 espectadores, un ambiente que también agrada y hace crecer la ambición de las futbolistas españolas, que se han alejado de cualquier mensaje de revancha por lo sucedido el pasado verano y que saben de la importancia de sumar en Londres porque luego tendrán que recibir a las inglesas en junio y en el penúltimo partido de esta clasificación.

A nivel deportivo, la seleccionadora vuelve a contar respecto al anterior parón con la gran parte de su bloque principal, aunque con las bajas de una Aitana Bonmatí que ya ha vuelto a entrenar con el FC Barcelona tras su fractura de peroné en vísperas de la final contra Alemania y de Laia Aleixandri, lesionada de gravedad en la rodilla.

Cata Coll, Irene Paredes, Mapi León y Esther González regresan tras faltar en las victorias ante Islandia (3-0) y Ucrania (1-3) a un equipo donde la entrenadora madrileña debe decidir algún pequeño ajuste como la posición de Mariona Caldentey y Vicky López, con esta jugando más de extremo en los últimos choques y la balear más en la base junto a Patri Guijarro y Alexia Putellas.

Arriba, Esther González se perfila la elegida, con Claudia Pina en el otro costado en busca de seguir entonada con la 'Roja', mientras que atrás, Mapi León, que volvió a finales de marzo de lesión, María Méndez y Laia Codina, pugnan por acompañar a Paredes en el centro de la zaga.

La actual doble campeona de Europa, por su parte, acude a este choque con su bloque conocido y con el peligro sobre todo a nivel ofensivo que le dan Alessia Russo, capaz de hacer mucho daño al espacio y 'pichichi' de la Champions con 8 goles, la talentosa Lauren James y Lauren Hemp. Atrás, la duda para Wiegman es si alineará a la central y capitana Leah Williamson.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

INGLATERRA: Hampton; Bronze, Williamson, Morgan, Greenwood; Park, Walsh, Stanway; Hemp, Russo y James.

ESPAÑA: Coll; Batlle, Paredes, León, Carmona; Caldentey, Guijarro, Putellas; López, González y Pina.

--ÁRBITRA: Tess Olofsson (SUE).

--ESTADIO: Wembley.

--HORA: 20.00/La 2.