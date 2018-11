España se complica la vida en Zagreb

Actualizado 15/11/2018 22:57:42 CET

Los de Luis Enrique caen ante Croacia en el último minuto y deberán esperar un empate en Wembley

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española deberá esperar un empate entre Inglaterra y Croacia en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones para confirmar su presencia en la 'Final Four' después de haber hincado la rodilla este jueves ante la vigente subcampeona del mundo en un final de partido trepidante (3-2).

El equipo de Luis Enrique ya no puede hacer nada más para estar en la pelea por la primera 'Nations League' de la historia. Sólo un empate en Wembley el próximo domingo le dará el billete de manera indirecta, pues esta noche dejó escapar la oportunidad de haberlo conseguido por sus propios méritos.

Después de un comienzo fulgurante, con triunfos en Londres y goleada ante los croatas en Elche (6-0), España ha bajado su nivel -afectada por las lesiones- y cedió ante los ingleses en Sevilla, de igual manera que lo hizo en el estadio Maksimir. Este jueves, a ciencia cierta, sin el merecimiento del Villamarín.

El nuevo equipo nacional salió desnortado, dejando la pelota a su rival y entregado al espacio en el centro del campo, donde Busquets tardó en encontrar su brújula. Perisic avisó con un remate al palo a los cinco minutos y España no despertó hasta el borde del descanso con dos lanzamientos de Saúl e Isco que sirvieron como primera respuesta ante la superioridad local.

En la segunda mitad, sin embargo, Luis Enrique activó a los suyos e hizo subir la línea de presión bastantes metros. Menos salida para los balcánicos, más agobio en su área y -sobre todo- más presencia cuando el cuero pasaba por las botas de Ceballos, uno de los mejores este jueves, un líder de los que no tiene miedo a echarse piedras en la mochila pese a sus 22 años.

Sin embargo, fueron los pupilos de Dalic los que tomaron la iniciativa en el marcador en una falta de entendimiento entre Sergi Roberto y Ramos. El balón quedó como un caramelo en la puerta de un colegio. Kramaric se hizo dueño, lo amasó y batió a De Gea con suma facilidad. El portero del United volvió a dejar muchas dudas.

Apenas pasaron dos minutos con España pudo empatar tras una jugada que comenzó Ceballos con un taconazo. El sevillano, conectado con su compañero Isco, cerró una pared sensacional para batir a Kalinic en el primer contacto. El gol alivió a una selección que estaba siendo mejor y no merecía haber recibido el primer estoque.

Fue en este momento cuando llegaron las mejores oportunidades para la triple campeona de Europa. Asensio tuvo buenos minutos, pero sobre todo Iago Aspas, que estrelló el balón en el travesaño tras una jugada embarullada que a punto estuvo de cambiar la suerte del partido. España perdonó y Croacia, sin merecimientos, sacó tajada a un centro de Modric.

El madridista, que no está especialmente fino desde que acabase el Mundial, sirvió a su compañero Jedvad un balón en bandeja de plata. El lateral derecho del Bayer Leverkusen metió la cabeza ante la apatía de De Gea y aprovechó para poner en ventaja nuevamente al combinado ajedrezado. El Maksimir se cayó con el segundo tanto croata.

Pero, de la misma manera, España encontró oxígeno en una mano de Vrsaljko que Sergio Ramos convirtió en el empate (2-2) desde los once metros. El camero se dejó de 'panenkas' y fue a asegurar con un disparo potente con su pierna derecha. El tanto tranquilizó el envite y cuando todo parecía que terminaría así, llegó la sentencia de los croatas.

LA PUNTILLA, EN EL MINUTO 92

El empate sí valía a España, que le daba más opciones de cara al domingo, pero no a los subcampeones del mundo, que tenían que ganar si querían seguir con vida. Los de Luis Enrique no se detuvieron, pese a la insustancial presencia de Morata, pero no sólo no llegó el triunfo, sino que hubo traca final de los locales.

En el minuto 92 llegó la puntilla con un rechace que Jedvad llevó al fondo de las mallas para infortunio de la selección española. De esta forma, ahora sólo queda esperar a las 15 horas del domingo. En caso de que no se produzca un empate, España estará eliminada de la 'Final Four' que se disputará el próximo mes de junio en una sede por confirmar.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CROACIA, 3 - ESPAÑA, 2 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

CROACIA: Kalinic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Jedvag; Rakitic (Vlasic, min.68), Brozovic, Modric, Perisic; Rebic (Brekalo, min.74) y Kramaric (Pjaca, min.89).

ESPAÑA: De Gea; Sergi Roberto, I.Martínez, Sergio Ramos, Jordi Alba; Busquets, Saúl (Suso, min.74), Ceballos; Isco; Rodrigo (Asensio, min.61) y Aspas (Morata, min.64).

--GOLES:

1 - 0, min.54, Kramaric.

1 - 1, min.56, Ceballos.

2 - 1, min.69, Jedvaj.

2 - 2, min.78, Ramos, de penalti.

3 - 2, min.92, Jedvaj.

--ÁRBITRO: Alexey Kulbakov (BLR). Amonestó con tarjeta amarilla a Rebic (min.70) y Perisic (min.87) en Croacia y a Busquets (min.87) y Ceballos (min.90) en España.

--ESTADIO: Maksimir de Zagreb.

--OBSERVACIONES: La Federación de Croacia, a través de su presidente Davor Suker, homenajeó a los internacionales Corluka (103 partidos), Subasic (44) y Mandzukic (89) por su trayectoria con la selección croata.