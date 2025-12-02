España derrota (3-0) a Alemania en el Metropolitano y vuelve a conquistar la Liga de Naciones

Players of Spain celebrate the victory with the trophy during the UEFA Women's Nations League 2025 final second leg match between Spain and Germany at Riyadh Air Metropolitano stadium on December 02, 2025 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol se proclamó campeona de la Liga de Naciones de la UEFA, por segunda edición consecutiva, tras vencer (3-0) a la de Alemania este martes en la vuelta de la final celebrada en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Después del 0-0 el pasado viernes en el Fritz-Walter Stadion de Kaiserlautern, España defendió su trono como única campeona del torneo. Dos ediciones y dos títulos continentales para la campeona del mundo, una selección española que fulminó a las alemanas a base de golazos en el segundo tiempo: doblete de Claudia Pina y otro tanto más de quilates a cargo de la joven Vicky López.